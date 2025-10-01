День защитников и защитниц Украины 2025. Красивые открытки и поздравления в стихах для близких

Скажите слова благодарности нашим защитникам в этот день

Сегодня, 1 октября, украинцы кроме праздника Покрова Пресвятой Богородицы отмечают День защитников и защитниц Украины — праздник, который имеет особое значение в нашей современной истории. Это день уважения всем, кто встал на защиту государства. Поэтому поздравление с этим днем – это проявление нашей поддержки и благодарности.

Обязательно поздравьте военных, добровольцев, волонтеров, медиков, а также тех, кто ежедневно вносит свой вклад в победу в тылу. Потому что даже короткое теплое слово или сообщение может оказаться поддержкой в День защитников и защитниц Украины.

Это не очередная дата в календаре — это напоминание о том, что наша свобода и возможность жить у себя дома и планировать будущее — результат мужества тех, кто рискует жизнью ради Украины.

Именно поэтому в этот день важно найти слова благодарности: сказать спасибо тем, кто на передовой, и тем, кто вернулся домой, но навсегда оставил частицу себя на войне. "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и поздравления в стихах.

Сегодня благодарим вас искренне,

За мужество, веру и любовь.

Пусть полнится страна миром,

А в душах цветет лишь добро.

Храбрые воины и хрупкие защитницы,

Вы – наши крылья, сила и небеса.

Пусть добро в ваши сердца струится,

И победа скорей придет вся!

Вы — те, кто стоит, когда другие убегают,

Кто тьму рвет, чтобы мы видели день.

Пусть Господь хранит и пусть сердце не воруют

Тревоги войны, пусть пройдет этот щем.

Вы – наши стены, вы – наши мечи,

Вы наша надежда в темной ночи.

Да будет вам свет, да будет вам рай,

Потому что вы – это Отчизна, потому что вы – родной край.

