День защитников и защитниц Украины 2025. Красивые открытки и поздравления в стихах для близких
Скажите слова благодарности нашим защитникам в этот день
Сегодня, 1 октября, украинцы кроме праздника Покрова Пресвятой Богородицы отмечают День защитников и защитниц Украины — праздник, который имеет особое значение в нашей современной истории. Это день уважения всем, кто встал на защиту государства. Поэтому поздравление с этим днем – это проявление нашей поддержки и благодарности.
Обязательно поздравьте военных, добровольцев, волонтеров, медиков, а также тех, кто ежедневно вносит свой вклад в победу в тылу. Потому что даже короткое теплое слово или сообщение может оказаться поддержкой в День защитников и защитниц Украины.
Это не очередная дата в календаре — это напоминание о том, что наша свобода и возможность жить у себя дома и планировать будущее — результат мужества тех, кто рискует жизнью ради Украины.
Именно поэтому в этот день важно найти слова благодарности: сказать спасибо тем, кто на передовой, и тем, кто вернулся домой, но навсегда оставил частицу себя на войне. "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и поздравления в стихах.
Сегодня благодарим вас искренне,
За мужество, веру и любовь.
Пусть полнится страна миром,
А в душах цветет лишь добро.
Храбрые воины и хрупкие защитницы,
Вы – наши крылья, сила и небеса.
Пусть добро в ваши сердца струится,
И победа скорей придет вся!
Вы — те, кто стоит, когда другие убегают,
Кто тьму рвет, чтобы мы видели день.
Пусть Господь хранит и пусть сердце не воруют
Тревоги войны, пусть пройдет этот щем.
Вы – наши стены, вы – наши мечи,
Вы наша надежда в темной ночи.
Да будет вам свет, да будет вам рай,
Потому что вы – это Отчизна, потому что вы – родной край.
