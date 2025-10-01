Улов на три опариші: рибалка похизувався трофейним "зубастим" хижаком (відео)
Рибалка у столиці спіймав судака на 2,930 кілограми
У Києві на Дніпровській набережній рибалка витягнув справжнього "трофея" — судака майже на 3 кілограми. У соцмережі були здивовані рибиною.
Автор відео в ТікТок показав свій цінний улов "у всій красі" і одразу зважив його. Риба "затягнула" на 2,930 кілограмів.
У коментарях він розповів, що спіймав його всього на три опариші. Користувачі були просто вражені судаком.
Для довідки
Судак — прісноводна риба з ряду окуневих, яку легко впізнати за видовженим тілом, зеленувато-сірим забарвленням з характерними темними смугами та гострими зубами.
Це хижа риба: вона харчується переважно дрібною рибою, інколи ракоподібними та водними комахами.
В Україні судак водиться переважно в великих річках, таких як Дніпро, Дністер та Південний Буг, а також у великих водоймах і водосховищах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка витягнув трофейну рибу з озера в Київській області. Йому на гачок трапився короп вагою в 13 кілограмів, хоча вони можуть сягати і 35 кілограмів. Він ледве втримав свою "хвостату" вдачу.