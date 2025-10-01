Улов на три опариші: рибалка похизувався трофейним "зубастим" хижаком (відео)

Рибалка у столиці спіймав судака на 2,930 кілограми

У Києві на Дніпровській набережній рибалка витягнув справжнього "трофея" — судака майже на 3 кілограми. У соцмережі були здивовані рибиною.

Автор відео в ТікТок показав свій цінний улов "у всій красі" і одразу зважив його. Риба "затягнула" на 2,930 кілограмів.

У коментарях він розповів, що спіймав його всього на три опариші. Користувачі були просто вражені судаком.

Як коментують під відео

Для довідки

Судак — прісноводна риба з ряду окуневих, яку легко впізнати за видовженим тілом, зеленувато-сірим забарвленням з характерними темними смугами та гострими зубами.

Який вигляд має риба

Це хижа риба: вона харчується переважно дрібною рибою, інколи ракоподібними та водними комахами.

В Україні судак водиться переважно в великих річках, таких як Дніпро, Дністер та Південний Буг, а також у великих водоймах і водосховищах.

