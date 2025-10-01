Может неожиданно "цапнуть": какая порода собак точно не уживется с детьми (фото)

Кинолог говорит, что аргентинский дог — запрещенная порода в большинстве стран

Некоторые породы собак известны своей силой и потенциальной опасностью, и аргентинский дог входит в их число. Хотя эти собаки преданы, но они могут проявлять неконтролируемую агрессию.

Несмотря на то, что кинологи часто отмечают ласку и преданность этих животных, специалисты предупреждают о потенциальных проблемах при общении аргентинского дога с детьми . Об этом написали в "ТСН".

Как выглядит собака

Из-за своего характера и физической силы они могут представлять опасность для маленьких членов семьи, особенно если владельцы не имеют достаточного опыта в дрессировании и социализации.

Кстати, во многих странах аргентинский дог включен в список пород, содержание которых ограничено или запрещено, как и питбультерьеры и другие. Это говорит, что заводить таких собак в семьях с детьми следует с особой осторожностью и ответственностью.

Эксперты советуют перед приобретением аргентинского дога тщательно взвесить все риски, учесть темперамент животного и свои навыки воспитания.

