Рус

"Винесете" з дому добробут: що заборонено робити 2 жовтня

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Краще не носіть яскраві речі та прикраси в цей день
Краще не носіть яскраві речі та прикраси в цей день. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Віряни в цей день відвідують храми і дотримуються деяких заборон

Цього четверга, 2 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна. Раніше свято припадало на 15 жовтня.

Кипріян народився у місті Антіохія. Його батьки були язичниками. Він займався у молодості філософією та чаклунством. Юнак Аглаіїд захотів одружитися з християнкою Юстиною і використав чари Кипріяна, щоб схилити дівчину до цього.

Але чаклунство не спрацювало — Юстина захистила себе молитвою і хресним знаменням. Саме ці події стали переломними: Кипріян усвідомив, що сила Хреста сильніша за магію, навернувся до християнства, спалив книги чарів і приєднався до Церкви.

Традиції та прикмети 2 жовтня

У народі цей день називали Кипріянів. Вважалося, що 2 жовтня нечисті сили активніші, тож люди більше зверталися до церкви — ставили свічки, молилися про захист. У селах продовжували збирати овочі на зиму (буряк, моркву, петрушку тощо), а також сіяли озимі культури.

  • зранку видно іній — чекайте на суху й теплу погоду;
  • немає вітру — вночі буде сильний мороз;
  • дощ 2 жовтня — днями чекайте на заморозки;
  • багато грибів у лісі — наступного літа буде багато дощів.
Заборони 2 жовтня
Дощ в цей день віщує заморозки

Що не можна робити 2 жовтня

  • лаятися, бажати зла іншим — це привабить негатив і порушує чистоту дня;
  • впускати людей чи тварин у свій дім — вважалося, що через таких гостей в дім можуть проникнути злі сили;
  • починати нові справи — усе задумане в цей день не вдасться;
  • носити яскравий одяг і прикраси — так ви привертатимете зайву увагу і може "винести" з дому добробут.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні і професійні свята відзначатимуть українці в жовтні. Ми підготували для вас календар важливих подій на другий місяць осені.

Теги:
#Традиції #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято