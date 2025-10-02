"Винесете" з дому добробут: що заборонено робити 2 жовтня
-
-
Віряни в цей день відвідують храми і дотримуються деяких заборон
Цього четверга, 2 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна. Раніше свято припадало на 15 жовтня.
Кипріян народився у місті Антіохія. Його батьки були язичниками. Він займався у молодості філософією та чаклунством. Юнак Аглаіїд захотів одружитися з християнкою Юстиною і використав чари Кипріяна, щоб схилити дівчину до цього.
Але чаклунство не спрацювало — Юстина захистила себе молитвою і хресним знаменням. Саме ці події стали переломними: Кипріян усвідомив, що сила Хреста сильніша за магію, навернувся до християнства, спалив книги чарів і приєднався до Церкви.
Традиції та прикмети 2 жовтня
У народі цей день називали Кипріянів. Вважалося, що 2 жовтня нечисті сили активніші, тож люди більше зверталися до церкви — ставили свічки, молилися про захист. У селах продовжували збирати овочі на зиму (буряк, моркву, петрушку тощо), а також сіяли озимі культури.
- зранку видно іній — чекайте на суху й теплу погоду;
- немає вітру — вночі буде сильний мороз;
- дощ 2 жовтня — днями чекайте на заморозки;
- багато грибів у лісі — наступного літа буде багато дощів.
Що не можна робити 2 жовтня
- лаятися, бажати зла іншим — це привабить негатив і порушує чистоту дня;
- впускати людей чи тварин у свій дім — вважалося, що через таких гостей в дім можуть проникнути злі сили;
- починати нові справи — усе задумане в цей день не вдасться;
- носити яскравий одяг і прикраси — так ви привертатимете зайву увагу і може "винести" з дому добробут.
