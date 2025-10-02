"Вынесете" из дома благополучие: что запрещено делать 2 октября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие в этот день посещают храмы и соблюдают некоторые запреты
В этот четверг, 2 октября, согласно новому лианскому календарю, христиане чтят память священномученика Киприана. Ранее праздник приходился на 15 октября.
Киприан родился в городе Антиохия. Его родители были язычниками. Он занимался в молодости философией и колдовством. Юноша Аглаиид захотел жениться на христианке Юстине и использовал чары Киприана, чтобы склонить девушку к этому.
Но колдовство не сработало – Юстина защитила себя молитвой и крестным знамением. Именно эти события стали переломными: Киприан осознал, что сила Креста сильнее магии, обратился в христианство, сжег книги волшебства и присоединился к Церкви.
Традиции и приметы 2 октября
В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Считалось, что 2 октября нечистые силы более активны, поэтому люди больше приходили в церковь — ставили свечи, молились о защите. В селах продолжали собирать овощи на зиму (свеклу, морковь, петрушку и т.п.), а также сеяли озимые культуры.
- утром есть иней — ждите сухую и теплую погоду;
- нет ветра – ночью будет сильный мороз;
- дождь 2 октября — на днях ждите заморозки;
- много грибов в лесу – следующим летом будет много дождей.
Что нельзя делать 2 октября
- ругаться, желать зла другим – это привлечет негатив и нарушает чистоту дня;
- впускать людей или животных в свой дом — считалось, что через таких гостей в дом могут проникнуть злые силы;
- начинать новые дела – все задуманное в этот день не удастся;
- носить яркую одежду и украшения — так вы будете привлекать излишнее внимание и может "вынести" из дома благополучие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные и профессиональные праздники будут отмечать украинцы в октябре. Мы подготовили для вас календарь важных событий на второй месяц осени.