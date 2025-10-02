"Вынесете" из дома благополучие: что запрещено делать 2 октября

Верующие в этот день посещают храмы и соблюдают некоторые запреты

В этот четверг, 2 октября, согласно новому лианскому календарю, христиане чтят память священномученика Киприана. Ранее праздник приходился на 15 октября.

Киприан родился в городе Антиохия. Его родители были язычниками. Он занимался в молодости философией и колдовством. Юноша Аглаиид захотел жениться на христианке Юстине и использовал чары Киприана, чтобы склонить девушку к этому.

Но колдовство не сработало – Юстина защитила себя молитвой и крестным знамением. Именно эти события стали переломными: Киприан осознал, что сила Креста сильнее магии, обратился в христианство, сжег книги волшебства и присоединился к Церкви.

Традиции и приметы 2 октября

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Считалось, что 2 октября нечистые силы более активны, поэтому люди больше приходили в церковь — ставили свечи, молились о защите. В селах продолжали собирать овощи на зиму (свеклу, морковь, петрушку и т.п.), а также сеяли озимые культуры.

утром есть иней — ждите сухую и теплую погоду;

нет ветра – ночью будет сильный мороз;

дождь 2 октября — на днях ждите заморозки;

много грибов в лесу – следующим летом будет много дождей.

Дождь в этот день предвещает заморозки.

Что нельзя делать 2 октября

ругаться, желать зла другим – это привлечет негатив и нарушает чистоту дня;

впускать людей или животных в свой дом — считалось, что через таких гостей в дом могут проникнуть злые силы;

начинать новые дела – все задуманное в этот день не удастся;

носить яркую одежду и украшения — так вы будете привлекать излишнее внимание и может "вынести" из дома благополучие.

