Густий томатний сік всього за 5 хвилин біля плити: українка показала лайфхак із закрутками на зиму

Рецепт без складнощів — підійде навіть новачкам

Томатний сік на зиму згодиться і просто пити, і навіть в маринад для шашлику додавати. Емілія Євтушенко в Тіктоці ділиться своїм секретом, як без зайвого напруження закатати на зиму 50 літрів томатного соку за три дні.

Авторка відео наголосила — використовує томатний сік усюди, для піци, у борщ, у підливу тощо. Їй томати надіслала сестра, однак можна використовувати сорт сливки.

Жінка консервує сік у високі банки, а щоб спростити підготовку — моє їх в посудомийці на максимальній температурі. Придбані кришки радить окремо добре прокип'ятити.

Як консервувати томатний сік, щоб він був густий

Помідори потрібно гарно помити, вирізати зайве та порізати на шматочки. За допомогою соковитискачки перемолоти, а потім ще раз прокрутити жмих від двох до чотирьох разів. Саме це дозволить отримати від помідорів максимум м'якоті. Розлити в каструлі та варити. Після закипання має прокипіти 5 хвилин, а потім додають спеції в розрахунку на 5-літрову каструлю 5–8 ст. ложки цукру і 2 ст. ложки солі. Кількість спецій залежить від смаку. Розливаємо сік в банки, закручуємо та укутуємо на 2-3 дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зробити томатний сік, якщо немає соковижималки. Для цього знадобляться прості давні атрибути домашнього господарства.