Густий томатний сік всього за 5 хвилин біля плити: українка показала лайфхак із закрутками на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт без складнощів — підійде навіть новачкам
Томатний сік на зиму згодиться і просто пити, і навіть в маринад для шашлику додавати. Емілія Євтушенко в Тіктоці ділиться своїм секретом, як без зайвого напруження закатати на зиму 50 літрів томатного соку за три дні.
Авторка відео наголосила — використовує томатний сік усюди, для піци, у борщ, у підливу тощо. Їй томати надіслала сестра, однак можна використовувати сорт сливки.
Жінка консервує сік у високі банки, а щоб спростити підготовку — моє їх в посудомийці на максимальній температурі. Придбані кришки радить окремо добре прокип'ятити.
Як консервувати томатний сік, щоб він був густий
- Помідори потрібно гарно помити, вирізати зайве та порізати на шматочки.
- За допомогою соковитискачки перемолоти, а потім ще раз прокрутити жмих від двох до чотирьох разів. Саме це дозволить отримати від помідорів максимум м'якоті.
- Розлити в каструлі та варити. Після закипання має прокипіти 5 хвилин, а потім додають спеції в розрахунку на 5-літрову каструлю 5–8 ст. ложки цукру і 2 ст. ложки солі. Кількість спецій залежить від смаку.
- Розливаємо сік в банки, закручуємо та укутуємо на 2-3 дні.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зробити томатний сік, якщо немає соковижималки. Для цього знадобляться прості давні атрибути домашнього господарства.