Густой томатный сок всего за 5 минут у плиты: украинка показала лайфхак с закрутками на зиму

Рецепт без сложностей – подойдет даже новичкам

Томатный сок на зиму пригодится и просто пить, и даже в маринад для шашлыка добавлять. Эмилия Евтушенко в Тиктоке делится своим секретом, как без лишнего напряжения закатать на зиму 50 литров томатного сока за три дня.

Автор видео подчеркнула — использует томатный сок всюду, для пиццы, в борщ, в подливу и т.д. Ей помидоры прислала сестра, однако можно использовать сорт сливки.

Женщина консервирует сок в высокие банки, а чтобы упростить подготовку, мое их в посудомойке на максимальной температуре. Приобретенные крышки советует отдельно хорошо прокипятить.

Как консервировать томатный сок, чтобы он был густой

Помидоры нужно хорошо вымыть, вырезать лишнее и порезать на кусочки. С помощью соковыжималки перемолоть, а затем еще раз прокрутить жмых от двух до четырех раз. Именно это позволит получить от помидоров максимум мякоти. Разлить в кастрюле и варить. После закипания должно прокипеть 5 минут, а затем добавляют специи в расчете на 5-литровую кастрюлю 5-8 ст. ложки сахара и 2 ст. ложки соли. Количество специй зависит от вкуса. Разливаем сок в банки, закручиваем и укутываем на 2-3 дня.

