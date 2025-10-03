З Днем учителя 2025! Яскраві картинки та листівки для привітання педагогів у свято

День вчителя відзначається в неділю, але у школах освітян вітають сьогодні

Щороку в першу неділю жовтня в Україні відзначають День учителя — свято людей, які формують майбутнє країни. У 2025 році ця дата припадає на 5 жовтня. Однак у школах його святкують у п'ятницю — 3 жовтня.

Це не просто календарне нагадування про працю педагогів, а ще й нагода висловити вдячність тим, хто щодня віддає свої знання, терпіння та енергію учням. Привітати освітян у цей день — означає не лише подарувати квіти чи листівку. Важливо сказати слова щирої подяки.

У День учителя українці традиційно надсилають теплі побажання своїм наставникам, діляться спогадами про шкільні роки та відзначають тих, хто зробив внесок у розвиток освіти. Учитель — це не лише професія, а й покликання, яке вимагає величезної віддачі.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки, щоб ви могли привітати своїх учителів з професійним святом. Надішліть яскраву листівку і подякуйте за усе, що вкладають у вас ваші наставники.

