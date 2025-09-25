Щодо перейменування цього міста в Україні сперечалися чи не найбільше: як воно називається і чим цікаве

Це унікальне місто вражає контрастами: тут найбільший гірничий кар'єр Європи сусідить з мальовничими плавнями Дніпра

Горішні Плавні — одне з наймолодших міст України, засноване у 1960 році на території Полтавщини. Раніше місто мало назву Комсомольськ, що пов’язувало його з радянською добою та ідеологією.

Однак в процесі декомунізації у 2016 році Верховна Рада затвердила перейменування міста на Горішні Плавні. Перейменування викликало жваві обговорення в громаді, тому "Телеграф" вирішив розповісти про це місто детальніше.

Панорама міста Горішні Плавні

Трохи історії та географії

Територія, на якій стоїть місто, має глибокі історичні корені: тут було поселення ще у палеоліті, а також у періоди неоліту, бронзи, заліза. Слов'янські, скіфські, сарматські культури залишили свої сліди на цих землях. Горішні Плавні стоять на місці колишніх сіл і хуторів, серед яких було провідне село Горішні Плавні, яке у 1978 році зникло під гігантським кар’єром. З трьох боків місто омиває річка Псел та Дніпро, далі – Кам'янське водосховище, що створюють мальовничі заплавні ландшафти, численні лимани та острови.

Перейменування міста

Перейменування міста Комсомольськ на Горішні Плавні стало яскравим прикладом складного процесу декомунізації в Україні. До 2016 року це індустріальне місто мало назву, пов'язану з радянською ідеологією, що означало "Комуністичний союз молоді". Через це Верховна Рада України надала місту нову назву — Горішні Плавні, яка відображає історичні та географічні особливості регіону, зокрема природні плавні, що колись вкривали лівий берег Дніпра. Це рішення було спрямоване на очищення культурного простору від радянських символів та повернення до історичної спадщини місцевості.

Встановлення стели на в’їзді до Горішніх Плавнів

Запеклі дебати й опір

Перейменування супроводжувалося гострими громадськими дебатами. Місцеві жителі та частина міської влади не сприймали нову назву. На громадських слуханнях 8 червня 2016 року більшість учасників висловилась за альтернативну назву — Святомиколаївськ, а також пропонували інші варіанти. Міська влада навіть намагалася зберегти радянську назву, пояснюючи її як акронім "Колектив Молодих Соціально Мотивованих Людей — Справжніх Козаків". Ця версія викликала критику в Інституті національної пам’яті та не була прийнята законодавчо.

Утім, 19 травня 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову про офіційне перейменування Комсомольська в Горішні Плавні. Постанова набула чинності з 3 червня 2016 року після публікації в офіційній газеті "Голос України". Це рішення підтримали 249 депутатів, незважаючи на опір окремих парламентарів і місцевої влади, які намагалися оскаржувати його в судах.

Значення нової назви

Горішні Плавні — це історична географічна назва, що пов’язана з особливостями місцевості. Лівобережжя Дніпра колись було покрите плавнями — заболоченими та малопридатними для землеробства землями. Назву обрали як крок до повернення зв’язку з місцевою історією. Перейменування також розглядають як можливість зберегти пам'ять про глибоке історичне коріння краю, яке сягає періодів ще до утворення міста, зокрема поселень на місці сучасного регіону.

Чому варто побувати у Горішніх Плавнях

Горішні Плавні – це унікальне місто, яке поєднує величезний індустріальний потенціал із природною красою та багатою історією. Найвідомішою атракцією є найбільший у Європі гірничий кар’єр Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який має глибину майже півкілометра і довжину понад 7 кілометрів. Поруч працює музей, що розповідає про розвиток промисловості міста.

Кар’єр Полтавського ГЗК

Кар’єр Полтавського ГЗК

Місто омиває річка Дніпро з численними лиманами та островами, де працює яхт-клуб і організовуються прогулянки на яхтах, що відкривають мальовничі краєвиди. Біля міста розташовані природні заказники з екологічними стежками, де плавні нагадують тропічні джунглі, а старі гранітні кар’єри створюють незвичайні ландшафти.

Історичні села, такі як Келеберда, приваблюють відвідувачів пам’ятками та старовинними церквами, що зберігають культурну спадщину регіону. Горішні Плавні також славляться чистотою, зеленими парками, сучасною інфраструктурою та оригінальними скульптурами, що робить місто приємним для життя і туристичних подорожей.

Цікавинка міста

У Горішніх Плавнях можна побачити низку цікавих скульптур, які стали справжніми місцевими символами. Серед них популярна скульптура працівника ДАІ — огрядного інспектора з сорочкою, що ледве сходиться на пузі, правою рукою він тримає жезл, на кашкеті — напис "ДАІ".

"Бабуся з насінням" в Горішніх Поавнях

Також цікава скульптурна композиція "Бабуся з насінням", яка зображає бабусю на базарі з мискою насіння і двома склянками, поряд лежить кішка. Вважають, що якщо посидіти поруч із цією "комерсанткою" до сходу сонця, це принесе удачу в торгівлі.

Склуьптура "Мудра сова"

"Сантехнік з цуценям"

На вулицях міста також можна побачити "Хатку веселих бобренят", "Кота Леопольда з мишенятами", "Лавочку наречених" біля РАЦСу, скульптуру "Мудра сова" біля дитячої бібліотеки, "Сантехніка з цуценям" і навіть свиню в калюжі. Ці скульптури створюють унікальний колорит міста, додаючи йому гумору та особливого шарму.

Скульптура "Свиня в калюжі"

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке свого часу мало ім'я і британського інженера, і радянського вождя. Цікаво, що ще в 1940-50-х роках воно отримало статус "міста-мільйонника".