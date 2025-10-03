Первое название никак не напоминает современный украинский город: что выросло из "Станислава" (фото)

Первое название Ивано-Франковск получил в честь святого покровителя

Ивано-Франковск — один из старейших городов Прикарпатья, прошедший путь от небольшой крепости до современного города. Сначала его называли Станиславом, а его история начинается от села Заболотье.

"Телеграф" решил узнать историю основания этого города и сколько раз его переименовывали. Окончательное название административный центр получил только в советское время – в честь Ивана Франко.

Как выглядел Станислав более 230 лет назад

Современный Ивано-Франковск берет свое начало из села Заболотье, основанного королем Владиславом в 1437 году. Хотя официальная дата основания города – 1662 год. Сначала поселение называлось Заболотье, но быстро получило статус города и новое название — Станиславов, в честь святого покровителя Станислава, который был особенным для Андрея Потоцкого. Город задумывали как неприступную крепость против нападений, с крепкими стенами, воротами и бастионами.

Со временем Станислав превратился в торгово-ремесленный центр, где рядом жили украинцы, поляки, армяне и евреи. Строить его начали с площади Рынок и Ратуши. Здесь развивались ремесла, действовало 20 цехов, проходили ярмарки, а впоследствии начала работать железная дорога и промышленные предприятия.

Ратуша в Ивано-Франковске

В разные периоды город принадлежал Польше, Австрийской империи, был даже временной столицей Западно-Украинской Народной Республики. XX век принес Станиславову сложную судьбу: войны, оккупации, массовые репрессии.

В советский период город получил новое название — Ивано-Франковск, в честь выдающегося украинского писателя Ивана Франко. А уже с конца 80-х он стал одним из центров национального возрождения в Украине.

Как Станиславов стал Ивано-Франковском

Названия Ивано-Франковска изменялись в зависимости от того, к какому государству принадлежал город.

С 1662 по 1772 год он был известен как Станиславов в составе Речи Посполитой. После перехода под власть Габсбургов название сократили в Станислав, хотя в документах и печати еще долго встречались варианты Станиславов и Станиславов (Ред. в укр. вар. — Станиславів та Станіславів). Во времена ЗУНР (1918–1919) и Второй Речи Посполитой (1919–1939) город снова официально назывался Станиславом.

В 1939 году советская власть сменила название на Станислав, и так было до 1962 года. Тогда, к 300-летию города, он получил современное название — Ивано-Франковск, в честь Ивана Франко.

Вопрос возвращения исторического названия иногда поднимался. В 2012 году звучали предложения восстановить Станиславов, однако в 2017 году мэр Руслан Марцинкив заявил: Ивано-Франковск останется при нынешнем названии, ведь оно отражает украинскую идентичность.

