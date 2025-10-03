Трагически погиб при обвале дома: на кладбище в Киеве нашли необычный памятник молодому парню (видео)

Двух молодых людей нашли мертвыми после обвала дома

Игорь Шалыгин — 20-летний парень, который трагически погиб при обвале дома на улице Богдана Хмельницкого в Киеве в 2016 году. В то время эта история наделала много шумихи в СМИ. Теперь же на Берковецком кладбище отыскали могилу погибшего с необычным памятником.

Что стоит знать:

Игорь Шалыгин погиб в Киеве в 2016 году во время обвала дома

Он был сыном бизнесмена из Луганской области

На его могиле стоит необычная ростовая скульптура

"Телеграф" рассказывает, что известно о трагедии и погибшем Игоре Шалыгине, могила которого оказалась в центре внимания.

Могила Игоря Шалыгина

Обвал дома в Киеве — что известно

25 февраля 2016 года в Киеве с первого по пятый этажи полностью обвалился дом. Это произошло во время строительных работ по демонтажу внутренней стены.

Спасатели и другие экстренные службы со спецтехникой двое суток разбирали завалы рухнувшего здания и искали под ними людей. Шестерых пострадавших удалось спасти, однако двое людей погибли. Среди них был 20-летний Игорь Шалыгин, который, как оказалось, был заказчиком этих строительных работ.

Как писали в СМИ, Шалыгин родом из Луганской области — из города Антрацит, который оказался в российской оккупации. Его отец Вячеслав Шалыгин — бизнесмен, который занимался строительными услугами и добычей, обогащением и агломерацией каменного угля. Семья жила в самом центре Киева на Бессарабской площади. По их адресу был зарегистрирован автомобиль погибшего Игоря, а на его матери числилась фирма "Слава плюс".

Как выглядит могила Игоря Шалыгина?

На днях в Instagram и TikTok распространилось видео с Берковецкого кладбища в Киеве, на котором можно увидеть могилу того самого трагически погибшего парня Игоря Шалыгина. И она привлекает внимание своим необычным памятником.

Как видно, семья погибшего почтила его память, установив на могиле ростовую скульптуру Игоря с символической аркой за спиной. Позади арки написана эпитафия на русском языке, которая гласит: "… Я только там, где нет меня. Вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя и дня, прожить нельзя мне видимо".

Также около памятника стоят лампадки, но вазы для цветов пустые. Вероятно к могиле давно никто не приходил. Однако она выглядит убранной и благоустроенной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник на могиле Геннадия Кернеса. Это скульптура в полный рост и с любимым жестом.