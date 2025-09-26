Там похований не лише Шевченко: кому належить загадкова могила на Тарасовій горі (фото)

Ця людина присвятила своє життя служінню пам’яті Кобзаря

Могила Тараса Шевченка у Каневі — справжня святиня для українського народу. Це місце щороку відвідують тисячі людей, щоби вшанувати пам’ять великого Кобзаря. Проте не всі знають, що на Тарасовій горі є ще одна загадкова могила, яка належить людині Іванові Ядловському. "Телеграф" побував на території Шевченківського національного заповідника в Каневі та розповідає, що відомо про другу могилу на Чернечій горі.

Що варто знати:

На Тарасовій горі в Каневі, крім Шевченка, похований Іван Ядловський.

Чоловік майже півстоліття (з 1884 по 1933) служив хранителем могили Кобзаря.

Він особисто займався благоустроєм гори, садив там дерева та квіти, зустрічав відвідувачів.

Іван Ядловський — хто він і чому похований на Тарасовій горі

У дальньому кутку Шевченківського заповідника, за "Тарасовою світлицею" стоїть могила з огорожею та чорним гранітним пам’ятником. У цьому місці похований Іван Олексійович Ядловський. Ця людина — хранитель Тарасової могили, про яку ходять легенди.

Так виглядав Іван Ядловський

Відомо, що Ядловський жив на території заповідника з 1884 року і аж до смерті в 1933 році. Він був не тільки доглядачем заповідного місця, а й гостинним господарем, який зустрічав відвідувачів і розповідав їм про Кобзаря та його спадщину.

Іван Олексійович займався благоустроєм Чернечої гори, стежив за порядком, охороняв могилу та буквально присвятив своє життя служінню пам’яті Тараса Шевченка. Він своїми руками посадив більшість дерев на території, сіяв квіти, носив воду на гору з Дніпра, щоб поливати усі свої рослини.

Вихід на Тарасову гору з парковки позаду музею. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Працівники музею Шевченка в Каневі дуже тепло відгукуються про Івана Ядловського. Говорять, що він вклав душу, щоб зберегти могилу Шевченка для майбутніх поколінь. Також розповідають, що у чоловіка було 9 дітей, які разом із ним та матір’ю жили у "Тарасовій світлиці". Цей будиночок, до речі, став першим прототипом музею Кобзаря і є частиною заповідника.

Могила Івана Ядловського на Тарасовій горі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Як виглядає могила Ядловського?

Скромна могила Івана Олексійовича стоїть біля під’їзної доріжки, позаду основного музею та пам’ятника Тарасу Шевченку. Місце огороджене невеликим парканом і засаджене зеленню та квітами, воно доглянуте та впорядковане.

Ця могила прибрана і впорядкована. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

На пам’ятнику є ім’я, дати життя та смерті хранителя Тарасової гори. Також зазначено період та інформація про те, що він стежив за могилою Шевченка. А збоку пам’ятника висічено зворушливу епітафію українською мовою: "Сивенького старого дідуся запам’ятали люди на могилі. Він усіх гостей привітно зустрічав, знаходив кожному слова ласкаві, щирі".

На пам’ятнику є зворушлива епітафія. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Ядловський жив на Тарасовій горі до 1933 року. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

