Любила карти й майонез, і прожила 116 років: в чому секрет найстарішої людини, народженої в Україні

Звичайна дієта довгожительки викликає здивування

Текля Юневич прожила довге і насичене життя, відзначивши свій 116-й день народження. Після Другої світової війни переїхала до Польщі, де й померла у 2022 році. Жінку офіційно визнано найстарішою людиною в історії, яка народилася на території сучасної України, а також найстарішою людиною в історії Польщі.

В рік її народження Марія Склодовська-Кюрі прочитала свою першу лекцію в Сорбонні, а німецький інженер і конструктор Август Макс фон Парсеваль здійснив перший політ на дирижаблі. "Телеграф" вирішив розповісти історію життя Юневич та дізнатися секрети її довголіття.

Життя на Львівщині

Текля Юневич (уроджена Дадак), полька за походженням, з’явилася на світ 10 червня 1906 року в селі Крупське на Львівщині. Тут минули її дитячі роки, а згодом у родині народилися ще дві дівчинки — сестри Розалія та Катажина. Батько працював у графа Лянцкоронського, а мати вела домашнє господарство. Текля згадувала її як напрочуд вродливу жінку, але під час Першої світової війни мати трагічно загинула.

Освіту дівчина здобувала у школі Сестер Милосердя в Переворську. Там вона навчилася шити, вишивати та допомагати на кухні. Черниці лагідно називали її "Kluska" ("Галушка") й замінили їй матір. Вже одруженою Текля часто приїздила до сестер разом зі своїми доньками.

У Переворську вона зустріла 43-річного Яна Юневича, з яким побралася 28 лютого 1927 року, коли їй виповнився 21 рік. Подружжя оселилося в Бориславі, де Ян отримав роботу на озокеритовій шахті. Попри значну різницю у віці, їхній союз був щасливим. У 1928 та 1929 роках у сім’ї народилися дві доньки — Яніна й Урсула.

Паради Пілсудського

Текля часто відвідувала Варшаву та брала участь у парадах за участю маршала і фактичного керівника Польщі Юзефа Пілсудського. Після Першої світової війни паради й військові маніфестації за його присутності були дуже важливим елементом політичної культури держави. Вони підкреслювали відродження польської державності після 123 років поділів.

Урочисті заходи відбувалися у Варшаві на плацу Саксонському (сучасна площа Пілсудського) та на вулиці Уяздовській. Там маршал з’являвся у своїй характерній військовій формі та кашкеті, що стало частиною його іконічного образу.

Святкування 3 травня на Саксонському плацу у Варшаві 1934 року, Фото: Національний цифровий архів Польщі.

Особливим був парад 1934 року, організований з нагоди річниці перемоги під Варшавою (битва з більшовиками 1920 року). Після смерті Пілсудського у 1935-му паради продовжилися, але вже без нього. Напередодні війни 1939 року офіційні урочистості часто починалися з посилання на пам'ять маршала.

Війна та репатріація

Щасливе сімейне життя Теклі Юневич було перерване Другою світовою війною. Жінка згадувала, що обидві війни були жахливими, але друга — незрівнянно гіршою, бо в першій не було такого безжалісного й масового знищення людей.

Вона покинула свій будинок у листопаді 1945 року, коли разом з першою хвилею репатріації з родиною потрапила на деокуповані території. Вони оселилися в Глівіце, де чоловік влаштувався на роботу в шахті "Сосниця". Текля займалася хатнім господарством і вихованням дочок.

Чоловік помер у 1980 році у віці 96 років. Жінка жила одна до 103 років та пережила свою старшу дочку та зятів. Вона чудово справлялася, розпалюючи піч чи займаючись повсякденними справами. Потім її онук Адам переїхав жити до неї, щоб допомагати по господарству.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький з Теклою Юневич. Фото: KPTM

У червні 2019 року, свого 113-го дня народження, довгожителька отримала вітальний лист від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. У серпні 2019 року, а потім ще раз у червні 2022 року, Моравецький особисто відвідав Юневіч у неї вдома.

Секрет довгожительки

Жінка вела активний спосіб життя навіть у сто років. Серед її захоплень були читання, карти, перегляд фільмів та історичних передач, робота в саду та спілкування з сім'єю. Вона не любила ледарювати. У віці 116 років довгожителька усе ще могла ходити на короткі відстані зі сторонньою допомогою.

Текля Юневич няньчиться з дитиною

"Моя бабуся завжди була дуже активною, турботливою та життєрадісною, і не зациклювалася на важких моментах з минулого. Вона любила книги та подорожі, і була дуже рішучою", – розповідав онук Юневич.

В інтерв'ю для офіційного сайту адміністрації міста Глівіце онука довгожительки поділилися секретом довголіття — а точніше його відсутністю: "Бабуся завжди їла дуже жирну їжу, смажила на смальці, вживала жирні сорти сиру і дуже багато майонезу, а торт готувала з вісімнадцяти яєць".

Ймовірно, у зв'язку зі своїми гастрономічними уподобаннями, у віці 111 та 113 років довгожительці довелося перенести дві операції на жовчних шляхах, які врятували життя.

Юневич померла від ускладнень інсульту та серцевого нападу, перенесених напередодні, 19 серпня 2022 року у віці 116 років та 70 днів. Після її смерті залишилося п'ять онуків, чотири правнуки та чотири праправнуки. Також залишалася живою її 93-річна донька.

Раніше найстаріша жінка Японії Сігеко Кагава вразила світ. Її секрет – не дієта і не спорт. Ми розповіли, чим захоплюється японська довгожителька, та як вона прославилася на весь світ.