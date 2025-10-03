Любила карты и майонез, и прожила 116 лет: в чем секрет самого старого человека, рожденного в Украине

Обычная диета долгожительницы вызывает удивление

Текля Юневич прожила долгую и насыщенную жизнь, отметив свой 116-й день рождения. После Второй мировой войны переехала в Польшу, где умерла в 2022 году. Женщина официально признана самым старым человеком в истории, который родился на территории современной Украины, а также самым старым человеком в истории Польши.

В год ее рождения Мария Склодовская-Кюри прочла свою первую лекцию в Сорбонне, а немецкий инженер и конструктор Август Макс фон Парсеваль совершил первый полет на дирижабле. "Телеграф" решил рассказать историю жизни Юневич и узнать секреты ее долголетия.

Жизнь на Львовщине

Текля Юневич (урожденная Дадак), полька по происхождению, появилась на свет 10 июня 1906 года в селе Крупское на Львовщине. Здесь прошли ее детские годы, а потом в семье родились еще две девочки — сестры Розалия и Катажина. Отец работал у графа Лянцкоронского, а мама вела домашнее хозяйство. Текля вспоминала ее как удивительно красивую женщину, но во время Первой мировой войны мать трагически погибла.

Образование девушка получала в школе Сестер Милосердия в Переворске. Там она научилась шить, вышивать и помогать на кухне. Монахини ласково называли ее "Kluska" ("Галушка") и заменили ей мать. Уже замужем Фекла часто приезжала к сестрам вместе со своими дочками.

В Переворске она встретила 43-летнего Яна Юневича, с которым вступила в брак 28 февраля 1927 года, когда ей исполнился 21 год. Супруги поселились в Бориславе, где Ян получил работу на озокеритовой шахте. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их союз был счастливым. В 1928 и 1929 годах у семьи родились две дочери — Янина и Урсула.

Парады Пилсудского

Текля часто посещала Варшаву и смотрела парады с участием маршала и фактического руководителя Польши Юзефа Пилсудского. После Первой мировой войны парады и военные манифестации в его присутствии были очень важным элементом политической культуры государства. Они подчеркивали возрождение польской государственности после 123 лет разделения.

Торжественные мероприятия проходили в Варшаве на Саксонском плацу (современная площадь Пилсудского) и на улице Уяздовской. Там маршал появлялся в своей характерной военной форме и фуражке, что явилось частью его иконического образа.

Празднование 3 мая на Саксонском плацу в Варшаве 1934, Фото: Национальный цифровой архив Польши

Особым был парад 1934 года, организованный по случаю годовщины победы под Варшавой (битва с большевиками 1920 года). После смерти Пилсудского в 1935 году парады продолжились, но уже без него. В преддверии войны 1939 года официальные торжества часто начинались с упоминаний о памяти маршала.

Война и репатриация

Счастливая семейная жизнь Текли Юневич была прервана Второй мировой войной. Женщина вспоминала, что обе войны были ужасными, но вторая несравненно хуже, потому что в первой не было такого безжалостного и массового уничтожения людей.

Она покинула свой дом в ноябре 1945 года, когда вместе с первой волной репатриации с семьей попала на деоккупированные территории. Они поселились в Гливице, где муж устроился на работу в шахте "Сосница". Текля занималась домашним хозяйством и воспитанием дочерей.

Муж скончался в 1980 году в возрасте 96 лет. Женщина жила одна до 103 лет и пережила свою старшую дочь и зятей. Она прекрасно справлялась, разжигая печь или занимаясь повседневными делами. Затем ее внук Адам переехал жить к ней, чтобы помогать по хозяйству.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с Теклей Юневич. Фото: KPTM

В июне 2019 года, в свой 113-й день рождения, долгожительница получила поздравительное письмо от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В августе 2019 года, а затем еще раз в июне 2022 года, Моравецкий лично посетил Юневич у нее дома.

Секрет долгожительницы

Женщина вела активный образ жизни даже в сто лет. Среди ее увлечений были чтение, карты, просмотр фильмов и исторических передач, работа в саду и общение с семьей. Она не любила бездельничать. В возрасте 116 лет долгожительница все еще могла ходить на короткие расстояния с посторонней помощью.

Текля Юневич нянчится с ребенком

"Моя бабушка всегда была очень активной, заботливой и жизнерадостной, и не зацикливалась на трудных моментах из прошлого. Она любила книги и путешествия и была очень решительной", – рассказывал внук Юневич.

В интервью для официального сайта администрации Гливице внучка долгожительницы поделились секретом долголетия — а точнее его отсутствием: "Бабушка всегда ела очень жирную пищу, жарила на смальце, употребляла жирные сорта сыра и очень много майонеза, а торт готовила из восемнадцати яиц".

Вероятно, в связи со своими гастрономическими предпочтениями, в возрасте 111 и 113 лет долгожительнице пришлось перенести две операции на желчных путях, спасшие ей жизнь.

Юневич умерла от осложнений после инсульта и сердечного приступа, перенесенных накануне, 19 августа 2022 в возрасте 116 лет и 70 дней. После ее смерти осталось пять внуков, четыре правнука и четыре праправнука. Также оставалась жива ее 93-летняя дочь.

