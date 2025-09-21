Примирив Албанію й Камбоджу: мережу розірвали свіжі меми про Трампа

Вірменія, Азербайджан, Камбоджа, Албанія — невідомо, яка країна далі стане жертвою плутанини Дональда Трампа

Поки дехто досі плутає Австрію та Австралію, президент США Дональд Трамп не може запам’ятати різницю між Вірменією та Албанією та чомусь постійно говорить, що йому вдалося припинити війну між Азербайджаном та країнами, з якими у нього немає спільних кордонів. Сьогодні ж, за словами лідера Штатів, він припинив кровопролитні суперечки між Вірменією та… Камбоджею.

В мережі вже несеться звичний потік мемів на цю тему. "Телеграф" зібрав найдотепніші з них для вас.

Азербайджан, судячи з заяв Дональда Трампа, конфліктує з усіма своїми сусідами. Щоправда, географічна карта світу дещо змінюється:

Кордони та сусіди Азербайджану за словами Дональда Трампа

Після недавнього візиту Трампа до Великої Британії, гвардійці королівської родини дещо напружилися.

Королівська охорона тепер веде перемовини з Трампом щодо... Абербайджана

В голові Дональда Трампа забагато важливих речей: як зупинити війну в Україні, побороти всіх ліворадикалів в США, здобути перемогу на виборах в Конгресі, не забути пограти в гольф та чимало іншого. Не дивно, що йому так важко дається запам'ятовування назв країн східного Закавказзя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вже багато років ширяться чутки про напружені стосунки між Меланією Трамп та Іванкою, старшою донькою Дональда Трампа від першого шлюбу з Іваною Зельнічковою. За публічними усмішками на сімейних фото й офіційних виходах, за словами інсайдерів, приховується давній конфлікт між жінками.