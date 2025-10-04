"Не осень, а дубак". Украинцы создали смешные мемы о похолодании и отоплении

Шутили и о сокращении светового дня

Значительное осеннее похолодание, накрывшее Украину, вдохновило украинцев на создание мемов. В сети шутят не только о начале отопительного сезона, но и о сокращении светового дня.

"Телеграф" собрал лучшие мемы об осеннем похолодании. Одной из самых популярных тем для шуток было то, что +10 градусов осенью и весной ощущаются кардинально по-разному.

Ведь весной в +10 многие снимают шапки, расстегивают куртки и наслаждаются первыми теплыми лучами. А вот осенью – наоборот, ведь в октябре +10 ощущается почти как арктический холод, особенно если до этого в сентябре было до +20 градусов.

На фоне этого были шутки с отсылкой к фильмам "50 оттенков серого" и настоящую комнату наслаждения Кристиана Грея в Украине. Сюда же можно добавить и смешные мемы с котами о просьбе начать отопительный сезон раньше.

Еще одним поводом для шуток стало то, как быстро осенью начинает темнеть. Хотя в действительности световой день сокращается уже после 22 июля, летнего солнцестояния, но осенью это становится заметнее.

Также шутили украинцы и о том, что в холодное время года в душ теперь следует ходить погреться, а не просто помыться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время очередных обысков СБУ на одно из фото попала кошка, ставшая героиней мемов.