Можете притягнути тривалі неприємності: суворі заборони 4 жовтня

В цей день є кілька заборон, яких варто дотримуватися

Сьогодні, 4 жовтня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. До переходу на новоюліанський церковний календар, свято припадало на 17 жовтня.

Згідно з церковними переказами, Єротей був високоосвіченим афінянином, який прийняв християнство після проповіді апостола Павла. Згодом він став єпископом Афін і активно поширював віру серед співвітчизників.

Відомо, що він був присутній у Єрусалимі на похованні Пресвятої Богородиці, де разом із іншими святителями виголошував піснеспіви. Єротей зазнав мученицької смерті за віру в Христа, ставши прикладом мужності та відданості.

Традиції та прикмети 4 жовтня

У народному календарі цей день відомий як Єротей Осінній. Вважалося, що саме в цей день починається осінь, а зима подає перші ознаки. Також цього дня молилися святому Єротею про здоров’я рідних та про захист від хвороб.

цей день ясний і теплий — зима буде пізньою;

туман зранку — чекайте на пізню зиму;

вітряно в цей день — скоро різко похолодає.

Сильний вітер в цей день віщує про похолодання. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 4 жовтня

сваритися і конфліктувати — конфлікти в цей день принесуть тривалі неприємності;

починати нові справи — вони завершаться невдачами;

зловживати алкоголем — це може погано закінчитися;

влаштовувати гучні застілля — день треба провести у молитві.

