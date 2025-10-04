Можете привлечь длительные неприятности: строгие запреты 4 октября

В этот день есть несколько запретов, которых следует соблюдать

Сегодня, 4 октября, православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Еротея, епископа Атенского. До перехода на новоюлианский церковный календарь, праздник приходился на 17 октября.

Согласно церковным преданиям, Еротей был высокообразованным афинянином, принявшим христианство после проповеди апостола Павла. Затем он стал епископом Афин и активно распространял веру среди людей.

Известно, что он присутствовал в Иерусалиме на погребении Пресвятой Богородицы, где вместе с другими святителями произносил песнопения. Еротей потерпел мученическую смерть за веру во Христа, став примером мужества и преданности.

Традиции и приметы 4 октября

В народном календаре этот день известен как Еротей Осенний. Считалось, что именно в этот день наступает осень, а зима подает первые признаки. Также в этот день молились святому Еротею о здоровье родных и защите от болезней.

этот день ясный и теплый — зима будет поздней;

туман утром – ждите поздней зимы;

ветрено в этот день – скоро резко похолодает.

Сильный ветер в этот день предвещает похолодание.

Что нельзя делать 4 октября

ссориться и конфликтовать – конфликты в этот день принесут длительные неприятности;

начинать новые дела – они завершатся неудачами;

злоупотреблять алкоголем – это может плохо закончиться;

устраивать громкие застолья – день нужно провести в молитве.

