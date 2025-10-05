Гороскоп на 6 жовтня: романтичні зустрічі в Овнів, сигнали Всесвіту у Дів

Великим помічником завтра буде інтуїція

До кінця 2025 року на багатьох знаків Зодіаку чекають важливі зміни. А поки що "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 6 жовтня, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від нового понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сприятливий для флірту, нових знайомств та романтичних зустрічей. Він також чудово підходить для навчання, наукової роботи, вивчення мов. Головне — щоб кохання та робота гармонійно співіснували та не заважали один одному.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не відмовляйте близьким у підтримці та допомозі – зайвий егоїзм може створити між вами бар’єр недовіри та образ. Намагайтеся залишатись фізично активними протягом усього дня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Настав час зайнятися саморозвитком: сміливо опановуйте нове, шукайте цікаві захоплення. Завтра багато Близнюків зможуть визначитися з довгостроковими життєвими цілями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це чудовий день, щоб допомогти оточуючим. Але не перетворюйте помірну доброту на безцільний альтруїзм — пам’ятайте про власні справи, які потребують уваги.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день для дій, а не очікувань. Не відкладайте важливі справи та уникайте лінощів. Тримайте свої плани при собі — це допоможе уникнути непотрібних ризиків. Будьте самостійними та уважними до обставин.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Особливу підтримку завтра надасть ваша інтуїція. Нічний вплив світил загострить шосте чуття та допоможе передбачити можливі проблеми. Важливо прислухатися до сигналів Всесвіту.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ранок подарує потужний заряд енергії, який допоможе досягти важливої мети та зробити рішучий крок. Правильне розподілення сил дозволить перевершити колишні результати і підвищити шанси на кар’єрне зростання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ваша активність завтра може досягти рекордних показників. Краще направити її на добрі та творчі справи, а не на особисту вигоду. Якщо вибрати гідне завдання, можна помітно покращити якість життя.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила приготували приємні сюрпризи: можливі несподівані надходження коштів та вдалі знайомства. Однак надвечір ймовірна втома, про яку варто подбати заздалегідь.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Щирість цього понеділка — ваша головна зброя у питаннях кохання та дружби. Уникайте завтра брехні: Всесвіт швидко поверне її проти вас. Якщо є можливість, краще відкласти покупки на потім.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Постарайтеся не зраджувати своїм принципам заради зиску. Покажіть оточуючим, що вас не зламати, а ваші життєві правила залишаються непорушними. День чудово підходить для шопінгу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливі віртуальні подорожі, читання книг та перегляд фільмів. Будь-яка зміна обстановки вдома піде на користь. Можна зайнятися покупками або присвятити час романтичним стосункам, сім’ї та дітям.