Під землею Будапешту є маленька "Україна": що носить назву нашої держави (фото)

Громадська організація у Будапешті обрала це місце не просто так — біля станції метро є Посольство Російської Федерації

У столиці Угорщини група місцевих художників тимчасово змінила назву станції метро "Bajza utca" 1-ї лінії на "Україна". Станція розташована неподалік від Посольства Росії.

На вулиці Йожефа Байза в Будапешті вже три роки є станція метро, що носить назву Україна". Про це раніше писали в "Mukachevo.net".

На станції з’явилися наклейки та невеликі таблички на сходах із новою назвою, що символічно підкреслює підтримку України.

Про акцію повідомила організація ARC, яка щорічно проводить виставку вуличного мистецтва. Вони відзначили, що художники Будапешта приєдналися до міжнародної ініціативи "Стіймо з Україною".

Мер Будапешта Гергей Карачонь, який перебуває в опозиції до прем’єр-міністра Віктора Орбана, заявив, що знав про акцію. За його словами, працівники міської мерії не будуть знімати таблички, поки в Україні тривають бойові дії.

