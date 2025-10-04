Пам'ять про героїчних українців вшанували просто посеред Праги: що там є (фото)

Перейменування вулиці Українських Героїв відбулось ще у квітні 2022 року

Вулиці на честь України та її героїв з’являються в багатьох країнах світу, як от у столиці Литви. Одна з таких є і в серці Чехії.

Вона розташована в районі Прага 6 і простягається від площі Бориса Нємцова до моста імені Віталія Скакуна. На цій вулиці також знаходяться посольства Росії та Саудівської Аравії, як повідомили у Посольстві України у Чеській Республіці.

Раніше цей відрізок був частиною вулиці Коруновачної, але його виділили та перейменували на честь Українських Героїв, які боронять країну у війні. Поруч розташований міст через залізницю, названий на честь Віталія Скакуна — українського військового, який 24 лютого 2022 року ціною власного життя підірвав міст, щоб затримати просування російських військ, як раніше писав "Телеграф".

Таблиця з назвою вулиці

Офіційна церемонія відкриття нової вулиці відбулася 22 квітня 2022 року.

