Пам'ять про героїчних українців вшанували просто посеред Праги: що там є (фото)
Перейменування вулиці Українських Героїв відбулось ще у квітні 2022 року
Вулиці на честь України та її героїв з’являються в багатьох країнах світу, як от у столиці Литви. Одна з таких є і в серці Чехії.
Вона розташована в районі Прага 6 і простягається від площі Бориса Нємцова до моста імені Віталія Скакуна. На цій вулиці також знаходяться посольства Росії та Саудівської Аравії, як повідомили у Посольстві України у Чеській Республіці.
Раніше цей відрізок був частиною вулиці Коруновачної, але його виділили та перейменували на честь Українських Героїв, які боронять країну у війні. Поруч розташований міст через залізницю, названий на честь Віталія Скакуна — українського військового, який 24 лютого 2022 року ціною власного життя підірвав міст, щоб затримати просування російських військ, як раніше писав "Телеграф".
Офіційна церемонія відкриття нової вулиці відбулася 22 квітня 2022 року.
