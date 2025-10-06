Под землей Будапешта есть маленькая "Украина": что носит название нашего государства (фото)

Общественная организация в Будапеште выбрала это место не просто так — возле станции метро есть Посольство Российской Федерации

В столице Венгрии группа местных художников временно изменила название станции метро "Bajza utca" 1-й линии на "Украина". Станция расположена неподалеку от Посольства России.

На улице Йожефа Байза в Будапеште уже три года есть станция метро, носящая название "Украина". Об этом ранее писали в "Mukachevo.net".

На станции появились наклейки и небольшие таблички на лестнице с новым названием, что символически подчеркивает поддержку Украине.

Об акции сообщила организация ARC, которая ежегодно проводит выставку уличного искусства. Они отметили, что художники Будапешта присоединились к международной инициативе "Стоймо с Украиной".

Мэр Будапешта Гергей Карачонь, который находится в оппозиции к премьер-министру Виктору Орбану, заявил, что знал об акции. По его словам, работники городской мэрии не будут снимать таблички, пока в Украине продолжаются боевые действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что память о героических украинцах почтили прямо посреди Праги. Мы написали, что там находится и добавили фото.