Стоп-кран в поезде можно срывать только в трех случаях: что будет за ложную тревогу
Иногда безответственные пассажиры останавливают поезд без уважительной причины
В вагонах "Укрзализныци", попавшей в скандал со стаканами российского производства, есть стоп-краны. Это — экстренное тормозное устройство, позволяющее остановить поезд в чрезвычайной ситуации, однако существует только три случая, когда это можно делать.
Об этом рассказал работник "Укрзализныци" с многолетним стажем, который сейчас является проводником в купейном вагоне. По его словам, активировать стоп-кран должен только тот, кто знает, когда это необходимо.
Что такое стоп-кран в поезде Это экстренное тормозное устройство, которое позволяет остановить поезд в чрезвычайной ситуации. Обычно это рычаг или кнопка красного цвета в вагонах.
По словам железнодорожника, экстренное торможение может повредить колеса поезда. Это может привести к аварийной ситуации.
Есть только три основания для срыва стоп-крана
В принципе, у нас стоп-кран срывается в трех случаях: когда пожар, когда угроза безопасности и когда что-то случилось с составом. Ты услышал звук под вагоном, то ли стучит что-то, то ли еще что-то. Вот в таких трех случаях, — объяснил проводник
Что будет, если пассажир сорвет стоп-кран без уважительной причины
Если пассажир активирует экстренное торможение, в присутствии начальника поезда составляется акт в трех экземплярах. В них описывается ситуация и причина срыва стоп-крана. Один экземпляр получает начальник поезда, второй – машинист, и третий – пассажир. Далее с этим пассажиром "разбирается" уже начальник поезда, который устанавливает, была ли уважительная причина для остановки состава.
Безосновательное использование стоп-крана запрещено и наказывается штрафом. Его нельзя срывать, например, чтобы выйти на нужной станции, если опоздали, или по другим бытовым причинам.
