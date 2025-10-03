"Лице держави": скандал через російські склянки в УЗ дійшов до міжнародних рейсів (фото)

В Укрзалізниці пояснили ситуацію та запевнили, що склянки замінять українськими через певний період.

Не тільки тарганів можна побачити в поїздах Укрзалізниці. Увагу пасажира в потязі №Київ — Будапешт" привернув скляний стакан, а точніше — його маркування. Склянка — російського виробництва.

Що потрібно знати

Пасажир у потязі Київ — Будапешт помітив нову склянку з російським маркуванням

Укрзалізниця підтвердила використання російських склянок, але наголосила: закупівля була до війни

Після завершення терміну придатності всі склянки замінять на українські

Маркування на фото, яке опублікував Кирило Антонов свідчить, що склянку зробили на ОСЗ. Логотип співпадає з "Опитним стєкольним заводом" в місті Гусь-Хрустальний в Росії. Склянки нові — наголосив автор.

Фото маркування на дні стакану

Відповідність маркування товарному знаку

В компанії-перевізнику підтвердили використання склянок з Росії. Проте наголосили — вони були закуплені до початку війни, і будуть використовуватися доти, доки є придатними. Аналогічна ситуація — з вагонами.

Дарма витрачати кошти під час війни на оновлення склянок компанія не вважає потрібним, після закінчення терміну експлуатації — купуватимуть українські. Звідки така кількість склянок — пояснили просто.

В той час Україною курсувало майже 400 пар пасажирських поїздів, включно до нині тимчасово окупованих територій. Поїздів зараз значно менше, але інвентар залишився, плюс ми вивезли що змогли з нині тимчасово окупованих виробних потужностей з Криму, Донецької та Луганської областей і розподілили майно також на інші депо. Укрзалізниця у відповідь на допис у Facebook

Автор допису тим часом наголосив, що запас склянок не варто подавати пасажирам поїздів, ба більше — міжнародних.

УЗ в певному сенсі є лицем держави. Тому, якщо такий запас навіть і існує — варто його позбутись, і не подавати пасажирам в потягах, тим більше на міждержавних рейсах Кирило Антонов, помітив склянки російського виробництва

Зазначимо, що склянки виробництва російського заводу в Гусь-Хрустальному можна досі придбати в Україні вільно. Вартують вони в більш сучасному вигляді — від 23 грн за штуку.

Від перекладу назви на українську, сутність не міняється

Один час УЗ взагалі відмовлялась від склянок — це відбувалось в часи пандемії, хоча такі плани були і до того. Однак наразі, пасажирам подають напої в класичних скляних горнятках.

Саме склянки та підсклянники "Укрзалізниці" серед найбільш популярних товарів, які пасажири крадуть з потягів. Здебільшого через те, що деякі з них марковані лого залізниці.

