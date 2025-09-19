Не лише склянки. Провідник розповів, що пасажири УЗ намагаються забрати "на згадку" про поїздку

Провідник поділився реаліями своєї роботи

Пасажири поїздів "Укрзалізниці" часом хочуть взяти з поїзда щось "на згадку" про свою подорож. Найчастіше це склянки та підсклянники, але не лише.

Працівник "Укрзалізниці" з багаторічним стажем, який зараз є провідником у купейному вагоні, розповів, що намагаються вкрасти пасажири з поїздів. Він пояснив, що вартість вкраденого з вагона вираховують з зарплати провідника. Чоловік додав, що інколи пасажири намагаються забрати з собою навіть постіль. Він розповів кумедну історію щодо цього.

В мене от бабушка їхала, цікава бабушка, такий божий одуванчик. Я знаю, що я кому видавав, відмічаю. В мене воно в документації, а приходжу — немає, вона не здає. Сусіди показують ті, що в купе, — у сумці. Кажу, жіночка, вибачте. Вона: а я купила. Кажу: "Вибачте, ви купили на проїзд користуватися, це разова услуга, — розповів провідник

Бабусю вдалося переконати в тому, що вона має повернути постіль лише коли інші пасажири підтвердили слова провідника. Проте частіше люди намагаються забрати собі не весь комплект, а рушник з нього, розповів залізничник.

Що ще можуть вкрасти, наприклад, із потяга? Здебільшого склянки, підсклянники намагаються. Ну, це виходить на пам'ять. Вони хочуть потім похвалитися, що я їхав, припустимо, Одеса-Київ чи Львів, бо в кожної залізниці свій логотип, — ділиться залізничник

Нагадаємо, раніше УЗ розповіла, що забувають українці у поїздах. Інколи лишалися дуже незвичайні речі — шолом для кота, кущі лохини, укулеле (невеликий музичний інструмент, схожий на гітару) деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери.