Не лише склянки. Провідник розповів, що пасажири УЗ намагаються забрати "на згадку" про поїздку

Олена Руденко
Під загрозою викрадення насамперед фірмові склянки та підсклянники УЗ
Під загрозою викрадення насамперед фірмові склянки та підсклянники УЗ. Фото Колаж "Телеграф"

Провідник поділився реаліями своєї роботи

Пасажири поїздів "Укрзалізниці" часом хочуть взяти з поїзда щось "на згадку" про свою подорож. Найчастіше це склянки та підсклянники, але не лише.

Працівник "Укрзалізниці" з багаторічним стажем, який зараз є провідником у купейному вагоні, розповів, що намагаються вкрасти пасажири з поїздів. Він пояснив, що вартість вкраденого з вагона вираховують з зарплати провідника. Чоловік додав, що інколи пасажири намагаються забрати з собою навіть постіль. Він розповів кумедну історію щодо цього.

В мене от бабушка їхала, цікава бабушка, такий божий одуванчик. Я знаю, що я кому видавав, відмічаю. В мене воно в документації, а приходжу — немає, вона не здає. Сусіди показують ті, що в купе, — у сумці. Кажу, жіночка, вибачте. Вона: а я купила. Кажу: "Вибачте, ви купили на проїзд користуватися, це разова услуга, — розповів провідник

Бабусю вдалося переконати в тому, що вона має повернути постіль лише коли інші пасажири підтвердили слова провідника. Проте частіше люди намагаються забрати собі не весь комплект, а рушник з нього, розповів залізничник.

Що ще можуть вкрасти, наприклад, із потяга? Здебільшого склянки, підсклянники намагаються. Ну, це виходить на пам'ять. Вони хочуть потім похвалитися, що я їхав, припустимо, Одеса-Київ чи Львів, бо в кожної залізниці свій логотип, — ділиться залізничник

Нагадаємо, раніше УЗ розповіла, що забувають українці у поїздах. Інколи лишалися дуже незвичайні речі — шолом для кота, кущі лохини, укулеле (невеликий музичний інструмент, схожий на гітару) деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери.

