Не спали всю ніч. Пасажири "Укрзалізниці" показали гігантських тарганів в купе (відео)

Таргани не лише огидні, але й небезпечні

"Укрзалізниця", яка нещодавно вразила незвичним купе, знову привернула до себе увагу, проте цього разу — негативну. Пасажири купе не спали всю ніч через величезних тарганів.

Відео огидних комах, що зняли пасажири у поїзді Одеса-Татарів, опублікували у Telegram-каналі "Одесса INFO". Таргани повзають по стінах купе, їхній розмір дійсно дуже великий.

У підписі на відео пасажири розповіли, що не спали всю ніч. Вони вбили понад 30 тарганів. І це лише в одному купе, можна лише уявити, скільки їх у вагоні та всьому поїзді.

Чим небезпечні таргани

Варто зазначити, що таргани не лише дуже огидні, але небезпечні. Це один з найпоширеніших шкідників у приміщеннях, що становлять загрозу для здоров'я людини.

Річ у тім, що ці комахи є переносниками небезпечних інфекцій. Таргани переміщуються по сміттєвих баках, каналізаційних трубах та інших забруднених місцях, а потім лазять по харчових продуктах і кухонних поверхнях. На своїх лапках вони можуть переносити хвороботворні бактерії, такі як сальмонела та кишкова паличка. Також таргани є переносниками збудників дизентерії, тифу та холери.

