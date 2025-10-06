Арестович захотів у президенти і видав перл: "Українці не лайно та фуфло. Вони як я"

Арестович думає, що досі має підтримку серед українців

Колишній позаштатний радник голови ОП, а зараз підсанкційна особа Олексій Арестович, який нещодавно "відновив" збори на українську армію, повідомив, що навіть після його заяв про те, що українці — "лайно" і "фуфло", у нього залишилася велика підтримка серед них.

Ба більше, після відкритих образ українців, Арестович думає, що може балотуватися у президенти і навіть зараз має велику підтримку серед співвітчизників. Про це він розповів в інтерв’ю пропагандистці Ксенії Собчак.

За його словами, про це говорять соцопитування, які "проводять люди непублічні, тобто реальні соцопитування з усіма поправками на те, що, можливо, бояться відповідали чисту правду". Арестович заявив, що він бачить реакції людей.

Я бачу з людей, скажімо, які здатні вплинути на ситуацію в Україні, зі мною в яких контактах знаходяться — один. Друге — я можу просто гуляти вулицями і можу знімати маленьке соцопитування Олексій Арестович

Арестович також заявив, що у березні 2022 року, коли у рейтингу довіри українців він посідав друге місце після Зеленського, президент став "нервувати" з цього приводу. З того часу його нібито "послідовно відсікали, робили чужим, відводили в сторону".

Від своїх слів про те, що "українці — лайно і ф*фло", Арестович не відхрещується. Однак він заявляє, що тоді, у прямому ефірі, він пропустив одне слово — "професійні" і замість "професійні українці" він сказав просто — "українці". Олексій пояснює, що він критикував "бандерівців", які є носіями цієї ідеології.

Нагадаємо, що у прямому ефірі скандальному YouTube-блогеру Шелесту, у червні 2025 року Арестович заявив, що він зневажає українців. Також колишній радник ОП повторив російський наратив, що "українці терплять режим КДБ".

Я вам це в обличчя кажу, я зневажаю українців. Ви фуфло і лайно, об яке соромно витирати чоботи, в яке вляпався і пішов далі. Тому що ви не тільки не можете відповісти організаційно, ідеологічно та етично на останні питання, ви навіть соромитеся їх порушити Олексій Арестович

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ексрадник ОП Арестович. На початку повномасштабного вторгнення росіян він став популярним на всю країну тим, що заспокоював українців.