Їх всього 10 особин на всю Україну: в одному регіоні живе рідкісний хижак з великими вухами (фото)

Велетенська вечірниця — унікальна тварина, якої не бачили у нас аж 70 років

У Харківській області під час наукового обстеження природних територій виявили рідкісного кажана — велетенську вечірницю, найбільшого представника свого виду в Європі.

Її побачили науковці й студенти ХНУ ім. Каразіна та ХНПУ ім. Сковороди на околиці Національного природного парку "Слобожанський" на Богодухівщині. Про це повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.

Фахівці центру вважають знахідку надзвичайною: за останні 70 років в Україні зафіксовано лише 10 особин цього виду, а спостереження на Харківщині стало четвертим підтвердженим випадком проживання кажана в нашій країні.

Що то за хижак

Велетенська вечірниця унікальна тим, що полює на комах та навіть дрібних птахів. Її розміри можуть сягати до 10,4 сантиметра, а вага — 76 грамів. Водночас розмах крил буде не більше 54 см, а під час сезонних перельотів тварина може долати до 1,5 тисячі кілометрів. Раніше цей вид вважався в Україні зниклим, доки його не виявили у 2009 році в Чорнобильській зоні.

Колір хутра хижака такий: спинка має відтінки від світло-коричневого до каштанового, а черево світліше. Тваринка має великі вуха, які допомагають у ехолокації та масивний череп.

