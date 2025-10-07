Их всего 10 особей на всю Украину: в одном регионе живет редкий хищник с большими ушами (фото)

Гигантская вечерница — уникальное животное, которого не видели у нас 70 лет

В Харьковской области во время научного обследования природных территорий обнаружили редкую летучую мышь — гигантскую вечерницу, крупнейшего представителя своего вида в Европе.

Ее увидели ученые и студенты ХНУ им. Каразина и ХНПУ им. Сковороды в окрестностях Национального природного парка "Слобожанский" на Богодуховщине. Об этом сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

Специалисты центра считают находку чрезвычайной: за последние 70 лет в Украине зафиксировано только 10 особей этого вида, а наблюдение в Харьковской области стало четвертым подтвержденным случаем проживания летучей мыши в нашей стране.

Что это за хищник

Гигантская вечерница уникальна тем, что охотится на насекомых и даже мелких птиц. Ее размеры могут достигать до 10,4 сантиметра, а вес — 76 граммов. При этом размах крыльев будет не более 54 см, а во время сезонных перелетов животное может преодолевать до 1,5 тысячи километров. Ранее этот вид считался в Украине исчезнувшим, пока его не обнаружили в 2009 году в Чернобыльской зоне.

Цвет меха хищника такой: спинка имеет оттенки от светло-коричневого до каштанового, а брюхо светлее. Животное имеет большие уши, которые помогают в эхолокации и массивный череп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в лесах Чернобыльского заповедника обитает маленький редкий пушистик.