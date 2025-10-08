Приречете себе на рік нещасть: що категорично заборонено робити 8 жовтня

В цей день треба готуватися до зими

Сьогодні, 8 жовтня, згідно з новоюліанським календарем, християни згадують святу Пелагію Антіохійську. За старим стилем подія відзначалася 21 жовтня.

Свята Пелагія жила в Антіохії (Сирія). Спочатку вона вела світський спосіб життя, мала відому у місті репутацію за красу, одяг і веселощі, звалася інколи "Маргарита", що означає "перлина". За переказами, під час собору єпископів один із архієреїв — єпископ Нонн — молився за її навернення. Вражена проповіддю, Пелагія зрозуміла сенс покаяння, прийняла хрещення, роздала своє майно бідним і вирушила до Єрусалиму.

Коли вона перебралася до Єрусалиму, жила під ім’ям Пелагій, видаючи себе за ченця — під цим прикриттям містика, молитва і покаяння стали центром її життя. Після смерті її справи прославили як приклад аскези й відданості.

Традиції та прикмети 8 жовтня

У народі цей день називали "Палашки" чи інколи "Пелагії". Це час, коли господині завершували заготовки на зиму: соління, консервації, приводили до ладу комори та погреби. Одяг переглядали, латали речі, підганяли одяг зимового типу — оскільки погода вже зазвичай прохолодна.

день ясний — осінь буде теплою;

хмари низько пливуть — скоро будуть заморозки;

на деревах ще багато листя — зима прийде нескоро.

В цей ден заведено готувати речі до зими. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Що не можна робити 8 жовтня

лінуватися і байдикувати — це впустить у ваш дім злидні;

рубати старі дерева — так ви притягнете нещастя на весь наступний рік;

починати нові справи — вони принесуть лише труднощі;

відмовляти в допомозі — це вважається духовним гріхом.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні та професійні свята припадають на жовтень 2025 року. Ви могли забути про деякі з них.