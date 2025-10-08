Обречете себя на год несчастий: что категорически запрещено делать 8 октября

В этот день нужно готовиться к зиме

Сегодня, 8 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане вспоминают святую Пелагию Антиохийскую. По старому стилю событие отмечалось 21 октября.

Святая Пелагия жила в Антиохии (Сирия). Сначала она вела светский образ жизни, имела известную в городе репутацию за красоту, одежду и веселье, называлась иногда "Маргарита", что означает "жемчужина". По преданию, во время собора епископов один из архиереев – епископ Нонн – молился за ее обращение. Пораженная проповедью, Пелагия поняла смысл покаяния, приняла крещение, раздала свое имущество бедным и отправилась в Иерусалим.

Когда она перебралась в Иерусалим, жила под именем Пелагий, выдавая себя за монаха – под этим прикрытием мистика, молитва и покаяние стали центром ее жизни. После смерти ее дела прославили в пример аскезы и преданности.

Традиции и приметы 8 октября

В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями. Это время, когда хозяйки завершали заготовки на зиму: соления, консервации, приводили в порядок амбары и погреба. Одежду просматривали, латали вещи, подгоняли одежду зимнего типа — поскольку погода уже обычно прохладная.

день ясный — осень будет теплой;

облака низко плывут – скоро будут заморозки;

на деревьях еще много листьев – зима придет нескоро.

Что нельзя делать 8 октября

лениться и бездельничать — это впустит в ваш дом нищету;

рубить старые деревья – так вы привлечете несчастье на весь следующий год;

начинать новые дела – они принесут только трудности;

отказывать в помощи – это считается духовным грехом.

