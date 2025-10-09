"Заплутаєте" свою долю: що категорично заборонено робити 9 жовтня

Віряни в цей день згадують померлих

Сьогодні, 9 жовтня, згідно з новоюліанським календарем, християни вшановують пам'ять святого апостола Якова Алфеєвого. За старим стилем подія відзначалася 22 жовтня.

Апостол Яків, син Алфея — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Після свята П’ятидесятниці Яків, як і інші апостоли, почав проповідувати Христове вчення серед юдеїв і язичників. У церковних переказах говорять, що він мандрував і проповідував в областях Юдеї, Едесі, Палестині, а за деякими переказами — навіть в Єгипті.

Його служіння супроводжувалося оздоровленнями, вигнанням злих духів, руйнуванням ідолів і наверненням до християнства багатьох людей. Щодо його мученицької кончини — деякі джерела стверджують, що він загинув у місті Острацина (Єгипет) через розп’яття за віру.

Традиції та прикмети 9 жовтня

Хоча свято не є одним із найбільш популярних або "великих" у народному просторі, але у православних християн збереглися певні звичаї, прикмети та уявлення, пов’язані з цим днем. Деякі сім’ї могли згадувати померлих, ставити свічки і молитися за упокій душ, особливо якщо святий Яків був їх небесним покровителем.

на Якова безвітряна погода — зима буде м'якою;

перші заморозки в цей день — зима буде суворою;

вітряно 9 жовтня — скоро похолодає.

Що не можна робити 9 жовтня

виконувати важку фізичну працю — цей день варто присвятити відпочинку;

жінками шити, в'язати — так можна "заплутати долю" або накликати сварки;

вирушати в далеку дорогу — подорожі в цей день принесуть нещастя;

брати на себе відповідальність — вони закінчаться невдачами.

