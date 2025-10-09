"Запутаете" свою судьбу: что категорически запрещено делать 9 октября

Верующие в этот день вспоминают умерших

Сегодня, 9 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чтят память святого апостола Иакова Алфеева. По старому стилю событие отмечалось 22 октября.

Апостол Иаков, сын Алфея, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. После праздника Пятидесятницы Иаков, как и другие апостолы, начал проповедовать учение Христа среди иудеев и язычников. В церковных преданиях говорят, что он путешествовал и проповедовал в областях Иудеи, Эдессе, Палестине, а по некоторым преданиям даже в Египте.

Его служение сопровождалось оздоровлениями, изгнанием злых духов, разрушением идолов и обращением в христианство многих людей. Относительно его мученической кончины некоторые источники утверждают, что он погиб в городе Острацина (Египет) из-за распятия за веру.

Традиции и приметы 9 октября

Хотя праздник не один из самых популярных или "великих" в народном пространстве, но у православных христиан сохранились определенные обычаи, приметы и представления, связанные с этим днем. Некоторые семьи могли вспоминать умерших, ставить свечи и молиться об упокоении душ, особенно если святой Иаков был их небесным покровителем.

на Иакова безветренная погода – зима будет мягкой;

первые заморозки в этот день – зима будет суровой;

ветрено 9 октября – скоро похолодает.

Ветер в этот день предвещает резкое похолодание. Фото: сшенеровано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 9 октября

выполнять тяжелый физический труд — этот день стоит посвятить отдыху;

женщинами шить, вязать — так можно "запутать судьбу" или навлечь ссоры;

отправляться в дальний путь – путешествия в этот день принесут несчастье;

брать на себя ответственность – они закончатся неудачами.

