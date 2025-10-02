Їхав на заробітки? У потязі "Укрзалізниці" помітили небезпечного "пасажира" (фото)

У компанії іронічно відреагували на ситуацію

У потязі "Укрзалізниці" помітили таргана. Небезпечна комаха повзала по стінах міжнародного рейсу Київ-Перемишль.

Про неприємний інцидент повідомила користувачка Threads Олекса Перченко. Вона опублікувала відео, на якому зафіксовано комаху в вагоні потяга.

На опублікованих знімках видно внутрішню частину купе. На білій стіні поблизу вікна повзає тарган темного кольору. Комаха чітко помітна на світлому тлі стіни купе.

Як думаєте, норм чи стрьом @ukrainianrailways в міжнародному рейсі Київ-Перемишль 705 жахатися від тарганів, і не спати всю дорогу, бо боїшся зайвий раз поворохнутися і слідкувати, щоб по тобі нічого не поповзло, – обурюється Олекса Перченко у своєму дописі.

За словами жінки, вона не могла заснути протягом усієї поїздки через страх, що комахи можуть повзати по пасажирах. Вона також зазначила, що це було кілька тарганів, а не поодинокий випадок.

Реакція Укрзалізниці та коментарі користувачів

Представники "Укрзалізниці" іронічно відреагували на скаргу пасажирки, запитавши про номер вагона та деталі поїздки. Вони також зазначили, що проїзд тарганам у поїздах суворо заборонено, і як вони потрапили на борт "Інтерсіті+" – це окреме питання.

Користувачі соціальних мереж активно обговорювали ситуацію. Багато хто звинуватив у проблемі пасажирів, припускаючи, що таргани могли вилізти з чиїхось сумок. Дехто згадував власний студентський досвід, коли доводилось постійно струшувати речі через страх принести комах додому з гуртожитку.

Інші коментатори висловлювали обурення антисанітарією та закликали "Укрзалізницю" нести відповідальність за такі випадки. Деякі користувачі повідомляли про схожі ситуації на інших маршрутах, зокрема на напрямку до Перемишля, що викликає питання про системність проблеми.

Окремі коментатори жартували, що таргани йдуть на заробітки, натякаючи на міжнародний характер рейсу.

Чому таргани можуть з'являтися в потягах

Поява тарганів у залізничних вагонах може бути пов'язана з кількома факторами:

Недостатня санітарна обробка. Вагони потребують регулярної дезінфекції та дезінсекції, особливо після тривалих рейсів. Якщо санітарна обробка проводиться несвоєчасно або неякісно, це створює сприятливі умови для розмноження комах.

Вагони потребують регулярної дезінфекції та дезінсекції, особливо після тривалих рейсів. Якщо санітарна обробка проводиться несвоєчасно або неякісно, це створює сприятливі умови для розмноження комах. Залишки їжі. Пасажири часто залишають крихти та харчові відходи, які стають джерелом живлення для тарганів. Особливо це актуально для міжнародних рейсів, де люди проводять багато часу.

Пасажири часто залишають крихти та харчові відходи, які стають джерелом живлення для тарганів. Особливо це актуально для міжнародних рейсів, де люди проводять багато часу. Вологість і тепло. Потяги створюють ідеальне середовище для життя тарганів – тепло, вологість (особливо в санвузлах) та численні укриття в щілинах обшивки.

Потяги створюють ідеальне середовище для життя тарганів – тепло, вологість (особливо в санвузлах) та численні укриття в щілинах обшивки. Перенесення з інших місць. Таргани можуть потрапляти до вагонів під час стоянок на станціях, з депо або бути занесені з речами пасажирів.

Таргани можуть потрапляти до вагонів під час стоянок на станціях, з депо або бути занесені з речами пасажирів. Застарілий рухомий склад. У старих вагонах з пошкодженою обшивкою та численними щілинами створюється більше місць для оселення комах, і їх складніше вивести.

