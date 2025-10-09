Сжигают прямо в гробу? Как проходит кремация в Украине и когда в ней отказывают

Для отказа есть по меньшей мере 4 причины

Кремация — один из способов захоронения человека, когда его тело сжигают в специальной печи. В последнее время кремации становятся все более популярными даже при их цене. Поэтому многих интересует этапность процедуры.

"Телеграф" расскажет, что происходит во время кремации и в каких случаях она невозможна. Заметим, что в Украине всего три крематория — в Харькове, Львове и Киеве.

Что происходит во время кремации?

Первым этапом кремации в основном является вскрытие паталогоанатома в морге. После установления или подтверждения причин гибели человека тело готовят к похоронам. Здесь его омывают, одевают и делают небольшой грим по просьбе родственников.

Далее следует промежуточный этап — прощание с умершим и чин захоронения с участием или без священника. Его структура не отличается от той, что при обычном погребении в землю. Кроме того, вместо кладбища гроб везут в крематорий. Если же речь идет о доставке в другой город, то гроб забирает перевозчик.

Вторым этапом кремации можно считать нахождение гроба в крематории. Здесь также можно провести небольшое прощание перед отправкой в печь. Обычно кремируют тела в гробу, но перед этим из него извлекают все лишние предметы — украшения, вещи, которые кладут усопшему и тому подобное.

В огонь отправляется тело и дерево. За этим процессом в некоторых крематориях могут наблюдать родственники, чтобы убедиться, что им отдали прах их близкого. Сама кремация в печи длится около двух часов. На выходе получают пепел и кости. Полученную субстанцию дополнительно просеивают и капсулируют. И уже полученную капсулу отдают в урне близким.

Храниться прах человека в крематории может до 1 года, затем его утилизируют.

Почему могут отказать в кремации:

если тело погибшего фигурирует по уголовному делу, даже если оно закрыто и приговор вынесен;

если вес тела умершего превышает 180 кг или его размеры слишком большие (длина свыше 2,2 м, ширина свыше 80 см, высота свыше 60 см);

если умерший страдал опасными инфекционными заболеваниями (например, радиационной болезни или был пациентом онкологических больниц после определенного лечения);

если человек долго контактировал с высоким радиационным фоном (при наличии радиационного облучения).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируется открытие четвертого крематория.