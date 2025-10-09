Одна донька померла молодою, а інша присвятила життя спадщині батька: як склалася доля п’ятьох дітей Че Гевари

У кубинського революціонера було п’ятеро спадкоємців від двох шлюбів

Ернесто Че Гевара — аргентинський лікар, який став однією з ключових фігур Кубинської революції. Він став всесвітньо відомим символом бунту, революції та антиімперіалізму, особливо завдяки своїй культовій фотографії. У Че було п’ятеро дітей від двох жінок, проте не всі живі досі.

"Телеграф" розповість, як склалася доля трьох дочок та двох синів Че Гевари.

Ернесто Че Гевара. Фото: Getty Images

Діти Че Гевари — що про них відомо

Хільда Беатріс Гевара Гадеа

Старша дочка Че Гевари Хільда народилася 15 лютого 1956 року у шлюбі з Хільдою Гадеа. Тоді сім’я жила в Мехіко і готувалася до кубинської революції. У 1959 році шлюб Гевари розпався, і Хільда залишилася з матір’ю, але підтримувала зв’язок із батьком. Вона вивчилася на історика в Гаванському університеті, була фахівцем у кубинських культурних та освітніх закладах. Хільда вела непублічний спосіб життя та померла від онкології у 39 років.

Алеїда Гевара Марч

Друга дочка Алеїда народилася 24 листопада 1960 року в Гавані у другому шлюбі Че Гевари з Алеїдою Марч. Вона здобула медичну освіту і стала педіатром. Алеїда присвятила своє життя не лише медицині, а й спадщині свого відомого батька. Жінка написала книгу "Че: Спогади про мого батька" і виступала по всьому світу з лекціями про нього. Також відомо, що вона брала участь у гуманітарних місіях, особливо у Латинській Америці та Африці. Нині їй 64 роки.

Алеїда Гевара Марч. Фото: Getty Images

Каміло Гевара Марч

Каміло народився 20 травня 1962 року і був названий на честь соратника Че Каміло Сьєнфуегоса. Відомо, що він здобув юридичну освіту та працював у Центрі досліджень Че Гевари. Він був менш публічним, ніж старша сестра Алеїда, проте також брав участь у проектах, пов’язаних із спадщиною батька. Каміло помер у 2022 році від серцевого нападу, йому було 60 років.

Каміло Гевара Марч. Фото: Getty Images

Селія Гевара Марч

Селія народилася 14 червня 1963 року і була названа на честь матері Че Гевари. Вона також обрала професію, пов’язану з медициною, ставши ветеринаром на Кубі. Також жінка займається захистом тварин. Вона веде непублічний спосіб життя і майже не бере участі у заходах, присвячених її батькові.

Селія Гевара Марч. Фото: Getty Images

Ернесто Гевара Марч

Молодший син був названий на честь батька Ернесто Гевара Марч. Він народився 10 серпня 1965 року у Гавані. Відомо, що Ернесто став економістом, проте не має інформації про те, де він працює. При цьому, як і його відомий батько, захоплюється мотоциклами. Чоловік уникає зайвої публічності, проте іноді бере участь у заходах, присвячених Че.

Ернесто Гевара Марч. Фото: Getty Images

