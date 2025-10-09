Одна дочь умерла молодой, а другая посвятила жизнь наследию отца: как сложилась судьба пятерых детей Че Гевары

У кубинского революционера было пятеро наследников от двух браков

Эрнесто Че Гевара — аргентинский врач, ставший одной из ключевых фигур Кубинской революции. Он стал всемирно известным символом бунта, революции и антиимпериализма, особенно благодаря своей культовой фотографии. У Че было пятеро детей от двух женщин, однако не все из них живы до сих пор.

"Телеграф" расскажет, как сложилась судьба трех дочерей и двух сыновей Че Гевары.

Эрнесто Че Гевара. Фото: Getty Images

Дети Че Гевары — что о них известно

Хильда Беатрис Гевара Гадеа

Старшая дочь Че Гевары Хильда родилась 15 февраля 1956 года в браке с Хильдой Гадеа. В то время семья жила в Мехико и готовилась к кубинской революции. В 1959 году брак Гевары распался, и Хильда осталась с матерью, но поддерживала связь с отцом. Она выучилась на историка в Гаванском университете, была специалистом в кубинских культурных и образовательных учреждениях. Хильда вела непубличный образ жизни и умерла от онкологии в 39 лет.

Алеида Гевара Марч

Вторая дочь Алеида родилась 24 ноября 1960 года в Гаване во втором браке Че Гевары с Алеидой Марч. Она получила медицинское образование и стала педиатром. Алеида посвятила свою жизнь не только медицине, но и наследию своего известного отца. Женщина написала книгу "Че: Воспоминания о моем отце" и выступала по всему миру с лекциями о нем. Также известно, что она участвовала в гуманитарных миссиях, особенно в Латинской Америке и Африке. Сейчас ей 64 года.

Алеида Гевара Марч. Фото: Getty Images

Камило Гевара Марч

Камило родился 20 мая 1962 года и был назван в честь соратника Че Камило Сьенфуэгоса. Известно, что он получил юридическое образование и работал в Центре исследований Че Гевары. Он был менее публичным, чем старшая сестра Алеида, однако также принимал участие в проектах, связанных с наследием отца. Камило умер в 2022 году от сердечного приступа, ему было 60 лет.

Камило Гевара Марч. Фото: Getty Images

Селия Гевара Марч

Селия родилась 14 июня 1963 года и была названа в честь матери Че Гевары. Она также выбрала профессию, связанную с медициной, став ветеринаром на Кубе. Также женщина занимается защитой животных. Она ведет непубличный образ жизни и почти не участвует в мероприятиях, посвященных ее отцу.

Селия Гевара Марч. Фото: Getty Images

Эрнесто Гевара Марч

Младший сын был назван в честь отца — Эрнесто Гевара Марч. Он родился 10 августа 1965 года в Гаване. Известно, что Эрнесто стал экономистом, однако нет информации о том, где он работает. При этом он, как и его известный отец, увлекается мотоциклами. Мужчина избегает излишней публичности, однако время от времени участвует в мероприятиях, посвященных Че.

Эрнесто Гевара Марч. Фото: Getty Images

