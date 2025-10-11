Напоминает "пальцы мертвеца": в Черновицкой области обнаружили странный гриб, как он выглядит (фото)

Этот гриб не имеет выраженной шляпки

В лесах Украины можно встретить множество необычных грибов, среди которых "тещин язык" или печеночница, а также ксилярия. Она точно привлечет ваше внимание, поскольку напоминает "пальцы мертвеца".

Фотографией гриба поделилась украинка Ольга Бондарчук в Facebook-группе "Грибники UA". Странную находку она увидела в лесах Черновицкой области.

Как выглядит гриб ксилярия и съедобный ли он

Среди разнообразия грибов, которые можно встретить в лесах Украины, особое внимание привлекает ксилярия. Она не имеет привычной шляпки, а форма гриба форма способна даже немного напугать.

На первый взгляд ксилярия выглядит как почерневшие веточки или тонкие вытянутые стручки, торчащие из мха или пня. За свой жутковатый вид гриб получил народное прозвище "пальцы мертвеца".

Гриб ксилярия

Цвет ксилярии варьируется от темно-серого до почти черного, поверхность сухая, слегка бархатистая. Со временем гриб темнеет еще сильнее, становясь похожим на высохшие угольки.

Гриб "Пальцы мертвеца"

Растет этот необычный гриб в сырых и тенистых местах, его можно часто встретить на старых пнях, гниющих ветках и поваленных деревьях. Особенно ксилярия любит влажную почву.

Гриб ксилярия нельзя употреблять

Запах у гриба слабый, но с легким неприятным оттенком гнили. Этот гриб несъедобный, хотя ядовитым он не считается, его употребление может вызвать расстройство желудка.

