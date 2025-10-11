Казав, що Україні не вижити без Росії та видавав себе за офіцера ЗСУ: куди зник ексміністр Червоненко

Євген Червоненко фігурував у багатьох скандалах

Ексміністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко, який "засвітився" у формі ЗСУ, запам’ятався своїми проросійськими поглядами. Чиновник підтримував кремлівські наративи, говорив про "процвітання" Криму під час окупації, а з початком повномасштабної війни намагався "перевзутися".

Що варто знати:

Євген Червоненко — проросійський політик, який обіймав високі державні посади та був міністром транспорту та зв’язку України

Чиновник неодноразово фігурував у скандалах і запам’ятався своїми проросійськими поглядами

Євген Червоненко видавав себе за офіцера ЗСУ та виїжджав за кордон під час повномасштабної війни

Що відомо про політика Євгена Червоненка

Політична кар’єра Євгена Червоненка розпочалася 1998 року, коли він став радником президента Леоніда Кучми. Пізніше обійняв посаду віцепрезидента Євразійського єврейського конгресу, а незабаром став народним депутатом від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Євген Червоненко був міністром транспорту та зв’язку

Під час Помаранчевої революції Червоненко був начальником охорони Ющенка, а також одним зі спонсорів його кампанії. Після перемоги Віктора Ющенка Червоненко очолив Міністерство транспорту та зв’язку, а згодом очолював Запорізьку ОДА. Згодом працював заступником мера Києва Леоніда Черновецького.

У 2010 році тимчасово відійшов від політики, але невдовзі повернувся та очолив Автомобільну федерацію України та став керівником Департаменту авіації МНС.

Євген Червоненко розпочав політичну діяльність у 1998 році

Із середини 2010 років активно виступає у ЗМІ як політичний коментатор та телеведучий. Намагався повернутися у велику політику, тому балотувався до парламенту у 2019 році та на посаду мера Одеси у 2020 році, проте безрезультатно.

Скандали та проросійські заяви Євгена Червоненка

Під час роботи у КМДА у 2008 році журналісти викрили Червоненка у можливих фінансових махінаціях. Компанії, пов’язані з ним та його братом, отримали близько 6,5 млн грн на рекламу Євро-2012, проте реальних робіт так і не було виконано.

Євген Червоненко запам’ятався проросійськими заявами

Не менше суперечок викликали й публічні заяви Червоненка. Політик неодноразово поширював кремлівські наративи. У 2021 році він розкритикував Володимира Зеленського за те, що той не привітав Володимира Путіна з днем народження, заявивши, що таким чином Україна "втратила шанс налагодити відносини" з Росією. Також Червоненко стверджував, що наша країна нібито не зможе вижити без економічної підтримки Кремля і навіть казав, що окупований Крим "процвітає" під контролем російської влади.

Євген Червоненко говорив, що Україна не виживе без Кремля

Де зараз Євген Червоненко

Після початку повномасштабного вторгнення колишній чиновник вирішив "перевзутися" і "усвідомив", що Росія все ж таки агресор. Він раптово заявив, що Україна обов’язково поверне Крим.

Я житиму, доки ми не повернемо Ялту – там знову буде український Етап Чемпіонату Європи. На Алєї Слави будуть відбитки рук чемпіонів в українському Криму! Євген Червоненко

У квітні 2022 року ексміністра транспорту було помічено на АЗС біля Яремче. Там Червоненко влаштував скандал через те, що йому відмовилися заправити автомобіль на повний бак. Ще тоді він хизувався "документами від ЗСУ", які так і не показав. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

Євген Червоненко "перевзувся" на початку війни

Цей інцидент став скандальним й нардеп Ярослав Юрчишин подав запит до Міноборони для роз’яснення ситуації. У міністерстві офіційно відповіли, що Червоненко не перебуває у лавах ЗСУ.

Євген Червоненко носив форму ЗСУ

Пізніше колишній міністр проривався позачергово до Польщі, де його бачили в одному із ресторанів. А потім Червоненко повернувся до України та у липні 2022 року "засвітився" в українській військовій формі у винному магазині.

Євген Червоненко не перебував у лавах української армії

У 2023 році ексміністр взяв участь у ралі в Італії та виступав як штурман у росіянина Олексія Лук’янюка, який виїхав з Росії на початку повномасштабного вторгнення.

Євген Червоненко виїжджав неодноразово за кордон із початку війни

Де зараз Євген Червоненко достеменно невідомо, ймовірно, що в Україні. У червні 2025 року на своїй сторінці у Facebook написав, що був у "першій і найкращій відпустці за три роки війни". Ексчиновник брав участь у Ралі Татри – Відкритому Чемпіонаті Чехії та Словаччини.

