У підвалах була катівня та трибунал: що приховують стіни палацу на Закарпатті (фото)

Палац Ковнера є перлиною Мукачево, доля якої видалася складною — тут був жупанат, контррозвідка та в'язниця для політичних в'язнів

У Мукачеві стоїть старовинна споруда, яка пам’ятає і розкіш, і біль — Палац Ковнера, зведений наприкінці XIX століття. Ця елегантна будівля мовчить про страшні моменти, які відбувались в її підвалі.

Її власником був барон Адольф Ковнер — заможний угорський меценат єврейського походження, відомий колекціонер мистецтва. Подейкують, що у його приватній збірці зберігалися роботи таких митців, як Клод Моне та Вінсент ван Гог. Маєток Ковнера вражав багатством інтер’єрів і відображав високий статус господаря, передає "Телеграф".

Який вигляд мав палац в 1906 році

З часом доля будівлі неодноразово змінювалася. Під час Першої світової війни тут планували облаштувати шпиталь, однак задум не втілили. За часів Чехословацької республіки палац став адміністративним центром — жупанатом.

Та найпохмурішими сторінками історії споруди стали роки Другої світової війни. Підвали перетворилися на катівні угорської контррозвідки, де проводили допити та трибунали. Саме тут у 1942 році відбулися так звані ковнерівські процеси — показові суди над закарпатськими патріотами. А в 1944 році у стінах палацу тимчасово утримували ромів перед депортацією до концтаборів.

У радянський період у будівлі діяла прокуратура, а після її переїзду споруда залишилася без догляду. Палац поступово занепав, пережив кілька пожеж і став притулком для безпритульних.

Попри руйнування, частина архітектурних деталей дивом збереглася — зокрема центральна зала з кам’яною плиткою та дерев’яною стелею.

Згодом у місті розгорілася дискусія: чи перетворити Палац Ковнера на Музей терору, подібний до львівської "Тюрми на Лонцького", чи врятувати його через приватну реконструкцію.

У 2015 році споруду продали на аукціоні. Новий власник заявив про плани відновити палац і створити тут готельно-туристичний комплекс. Однак у 2023 році тут сталась пожежа через сміття.

