В подвалах был застенок и трибунал: что скрывают стены дворца на Закарпатье (фото)

Дворец Ковнера является жемчужиной Мукачево, судьба которой выдалась сложной — здесь был жупанат, контрразведка и тюрьма для политических заключенных

В Мукачево стоит старинное сооружение, которое помнит и роскошь, и боль — Дворец Ковнера, возведенный в конце XIX века. Это элегантное здание молчит о страшных моментах, которые происходили в его подвале.

Его владельцем был барон Адольф Ковнер — богатый венгерский меценат еврейского происхождения, известный коллекционер искусства. Говорят, что в его частном собрании хранились работы таких художников, как Клод Моне и Винсент ван Гог. Имение Ковнера поражало богатством интерьеров и отражало высокий статус хозяина, передает "Телеграф".

Как выглядел дворец в 1906 году

С течением времени судьба здания неоднократно менялась. Во время Первой мировой войны здесь планировали обустроить госпиталь, однако замысел не воплотили. Во времена Чехословацкой республики дворец стал административным центром – жупанатом.

Но самыми мрачными страницами истории сооружения стали годы Второй мировой войны. Подвалы превратились в застенки венгерской контрразведки, где проводили допросы и трибуналы. Именно здесь в 1942 году состоялись так называемые воротничковые процессы — показательные суды над закарпатскими патриотами. А в 1944 году в стенах дворца временно удерживали ромалов перед депортацией в концлагеря.

В советский период в здании действовала прокуратура, а после ее переезда сооружение осталось без присмотра. Дворец постепенно пришел в упадок, пережил несколько пожаров и стал убежищем для бездомных.

Несмотря на разрушение, часть архитектурных деталей чудом сохранилась — в частности, центральный зал с каменной плиткой и деревянным потолком.

Впоследствии в городе разгорелась дискуссия: превратить ли Дворец Ковнера в Музей террора, похожий на львовскую "Тюрьму на Лонцкого", или спасти его через частную реконструкцию.

В 2015 году сооружение было продано на аукционе. Новый владелец заявил о планах восстановить дворец и создать здесь гостинично-туристический комплекс. Однако в 2023 году здесь произошел пожар из-за мусора.

