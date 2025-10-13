У лісі під Києвом знайшли величезну екзотичну змію: як вона могла там опинитися (фото)

Цей плазун не є небезпечним для людей

У лісі неподалік Броварів правоохоронці натрапили на незвичну знахідку — живого пітона. Ця величезна змія була серед опалого листя, поки її не помітили поліцейські і не передали тварину зооволонтерам. За попередніми даними, плазун не є диким мешканцем українських лісів — швидше за все, його просто викинули колишні власники, коли догляд за екзотичним улюбленцем став занадто складним.

Що потрібно знати:

Поліцейські знайшли жвого пітона в лісі під Броварами і передали зооволонтерам

На думку фахівців, його викинули колишні власники

Ветеринари оглянули плазуна і шукають йому нових власників

Про цю знахідку повідомили волонтери Команди порятунку тварин міста Київ. За словами зоозахисників, такі історії трапляються частіше, ніж здається.

Плазуна оглянули ветеринари. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Коли маленький пітон підростає, власники не завжди мають змогу забезпечити йому умови: теплий тераріум з лампами, достатньо місця та постійне харчування мишами чи птахами. У результаті тварину випускають "на волю", де вона, на жаль, приречена — український клімат для неї смертельно холодний.

Як повідомили волонтери Команди порятунку тварин, знайдений пітон був довжиною майже метр і перебував у задовільному стані. Плазуна вже оглянули ветеринари і для нього шукають нового власника або притулок.

Пітон, якого знайшли у лісі під Києвом. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Тропічні змії не пристосовані до наших умов, тож навіть кілька холодних ночей могли б закінчитися для пітона фатально. Для людей ця тварина не є небезпечною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в небі над Україною побачили зникаючого птаха. Він може повністю ковтнути змію.