У лісі під Києвом знайшли величезну екзотичну змію: як вона могла там опинитися (фото)
Цей плазун не є небезпечним для людей
У лісі неподалік Броварів правоохоронці натрапили на незвичну знахідку — живого пітона. Ця величезна змія була серед опалого листя, поки її не помітили поліцейські і не передали тварину зооволонтерам. За попередніми даними, плазун не є диким мешканцем українських лісів — швидше за все, його просто викинули колишні власники, коли догляд за екзотичним улюбленцем став занадто складним.
Що потрібно знати:
- Поліцейські знайшли жвого пітона в лісі під Броварами і передали зооволонтерам
- На думку фахівців, його викинули колишні власники
- Ветеринари оглянули плазуна і шукають йому нових власників
Про цю знахідку повідомили волонтери Команди порятунку тварин міста Київ. За словами зоозахисників, такі історії трапляються частіше, ніж здається.
Коли маленький пітон підростає, власники не завжди мають змогу забезпечити йому умови: теплий тераріум з лампами, достатньо місця та постійне харчування мишами чи птахами. У результаті тварину випускають "на волю", де вона, на жаль, приречена — український клімат для неї смертельно холодний.
Як повідомили волонтери Команди порятунку тварин, знайдений пітон був довжиною майже метр і перебував у задовільному стані. Плазуна вже оглянули ветеринари і для нього шукають нового власника або притулок.
Тропічні змії не пристосовані до наших умов, тож навіть кілька холодних ночей могли б закінчитися для пітона фатально. Для людей ця тварина не є небезпечною.
