В лесу под Киевом нашли огромную экзотическую змею: как она могла там оказаться (фото)

Этот пресмыкающийся не опасен для людей

В лесу недалеко от Броваров правоохранители наткнулись на необычную находку — живого питона. Эта огромная змея была среди опавших листьев, пока ее не заметили полицейские и не передали животное зооволонтерам. По предварительным данным, пресмыкающийся не дикий житель украинских лесов — скорее всего, его просто выбросили бывшие владельцы, когда уход за экзотическим любимцем стал слишком сложным.

Что нужно знать:

Полицейские нашли живого питона в лесу под Броварами и передали зооволонтерам

По мнению специалистов, его выбросили бывшие владельцы

Ветеринары осмотрели пресмыкающегося и ищут ему новых владельцев

Об этой находке сообщили волонтеры Команды спасения животных города Киева. По словам зоозащитников, такие истории случаются чаще, чем кажется.

Пресмыкающиеся осмотрели ветеринары. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Когда маленький питон подрастает, владельцы не всегда могут обеспечить ему условия: теплый террариум с лампами, достаточно места и постоянное питание мышами или птицами. В результате животное выпускают "на свободу", где оно, к сожалению, обречено — украинский климат для него смертельно холодный.

Как сообщили волонтеры Команды спасения животных, обнаруженный питон был длиной около метра и находился в удовлетворительном состоянии. Пресмыкающиеся уже осмотрели ветеринары и для него ищут нового владельца или убежище.

Питон, обнаруженный в лесу под Киевом. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Тропические змеи не приспособлены к нашим условиям, так что даже несколько холодных ночей могли бы закончиться для питона фатально. Для людей это животное не опасно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в небе над Украиной увидели исчезающую птицу. Он может полностью проглотить змею.