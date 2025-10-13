В лесу под Киевом нашли огромную экзотическую змею: как она могла там оказаться (фото)
Этот пресмыкающийся не опасен для людей
В лесу недалеко от Броваров правоохранители наткнулись на необычную находку — живого питона. Эта огромная змея была среди опавших листьев, пока ее не заметили полицейские и не передали животное зооволонтерам. По предварительным данным, пресмыкающийся не дикий житель украинских лесов — скорее всего, его просто выбросили бывшие владельцы, когда уход за экзотическим любимцем стал слишком сложным.
Что нужно знать:
- Полицейские нашли живого питона в лесу под Броварами и передали зооволонтерам
- По мнению специалистов, его выбросили бывшие владельцы
- Ветеринары осмотрели пресмыкающегося и ищут ему новых владельцев
Об этой находке сообщили волонтеры Команды спасения животных города Киева. По словам зоозащитников, такие истории случаются чаще, чем кажется.
Когда маленький питон подрастает, владельцы не всегда могут обеспечить ему условия: теплый террариум с лампами, достаточно места и постоянное питание мышами или птицами. В результате животное выпускают "на свободу", где оно, к сожалению, обречено — украинский климат для него смертельно холодный.
Как сообщили волонтеры Команды спасения животных, обнаруженный питон был длиной около метра и находился в удовлетворительном состоянии. Пресмыкающиеся уже осмотрели ветеринары и для него ищут нового владельца или убежище.
Тропические змеи не приспособлены к нашим условиям, так что даже несколько холодных ночей могли бы закончиться для питона фатально. Для людей это животное не опасно.
