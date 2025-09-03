Найбільшу змію Європи зустріли посеред Запоріжжя: як вона виглядає (відео)

Ці змії мають дуже "складний" характер

Не встигло Запоріжжя оговтатися від нальотів сарани, як у місті помітили нових гостей. Здоровезну змію виявили неподалік проїжджої частини.

Відповідним відео поділився telegram-канал "Труха Запоріжжя". У підписі до відео зазначено, що зустріч відбулася на вулиці Автозаводській у південній частині міста.

На кадрах помітно велику особину більше метра завдовжки, яка влаштувалася біля купки каміння і з цікавістю спостерігала за людьми.

Судячи зі світлих точок на хвості та боках, на відео показано зустріч із жовточеревим полозом. Ці плазуни виростають у довжину до 2-2,5 метра в довжину, через що вважаються найбільшими зміями Європи. Хоча в цьому вони можуть позмагатися з чотирисмуговим полозом, який досягає приблизно таких самих розмірів.

Головною відмінністю жовточеревиого полоза є його "бійцівський" характер. На відміну від більшості змій ці охоче "рвуться в бій" при зустрічі з людиною і боляче кусаються. На щастя, вони не отруйні, а тому серйозно нашкодити будь-кому не зможуть.

Як і більшість інших змій, "жовтобрюхи" приносять людям багато користі, адже їдять гризунів і рідше за інших змій, включаючи гадюк.

Жовточеревий полоз

Раніше "Телеграф" розповідав, які види отруйних змій є в Україні. Їх укус є серйозною загрозою здоров’ю людини і в деяких випадках може призвести до смерті.