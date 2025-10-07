Розстріляв з автомата на кладовищі. Вбивця друга Кернеса й досі на волі: усі подробиці загадкової справи (фото)

Цей злочин пов'язували з замахом на мера Харкова

Вбивство харківського бізнесмена Юрія Дімента у 2016 році сколихнуло всю Україну. Адже окрім вражаючої жорстокості злочину, був ще один не менш важливий фактор — Дімента називали другом чинного тоді мере Харкова Геннадія Кернеса.

"Телеграф" розповість, що треба знати про цю справу, а також чому її пов'язують з замахом на Кернеса у 2014 році. Зауважимо, що судові рішення та більшість інформації про вбивство Дімента засекречені, у публічному доступі їх немає.

Застрелили з автомата на цвинтарі. Де і коли вбили друга Кернеса

26 лютого 2016 року Юрія Дімента застрелили на цвинтарі у Харкові по вулиці Академіка Павлова. На момент вбивства бізнесмен відвідував могилу матері. Вбивця поцілив у Дімента з автомата чи іншої стрілецької зброї.

За даними слідства, на місці знайшли багато гільз, а жертва отримала кілька вогнепальних поранень. За словами деяких джерел, Кернес нібито "без Дімента не приймав жодного важливого рішення".

Місце вбивства Дімента

"Я перетинався з ним у 90-х. Тоді він підказував Кернесу, де "відкинути" грошей і був шматком його мозку", — сказало джерело.

Вбивство Дімента пов'язували з замахом на Кернеса, який стався у 2014 році. Однак офіційно цю інформацію правоохоронці не коментували. Загалом, левова частка справи не розголошувалась. Копи на місце злочину пустили лише Кернеса та нардепа Михайла Добкіна.

З офіційних коментарів тоді розповіли лише те, що відкрито кримінальне провадження за статтею "навмисне вбивство". Ні версії, ні обставини скоєння злочину не розголошували.

Кернес та Дімент

Розслідування вбивства та суд

За фактом справи було відкрито кримінальне провадження — умисне вбивство. Відомо, що Дімента розстріляли з автомата – 10 куль потрапили у тіло, дві – у голову. Звуків пострілу, крім сторожа, ніхто не чув – кілер нібито використовував полум'ягасник, який разом зі зброєю кинув на цвинтарі. Сам пішов непоміченим.

Деякі джерела казали, що про часте навідування Дімента на могилу матері знали усі, і він це робив регулярно. Тому вбивця зміг вирахувати час і вбити бізнесмена. До того ж покійний на кладовищі перебував без охорони.

Кернес та Дімент

Зауважимо, що офіційно поліція заявила, що замах на Кернеса у 2014 та вбивство його друга не пов'язанні. Однак у 2020 році джерела розповіли, зовсім інше. Нібито ДНК одного з відомих кілерів — Олексія Титова, збіглося з біоматеріалом на місці злочину. Проте кілер загинув під час затримання, за однією з версій, він підірвав себе, а за іншою — його ліквідували.

Наразі у відкритому доступі немає підтвердження того, що судовий вирок у справі Дімента винесено. Ба більше, офіційно навіть не називали підозрюваних, як і не було даних про їх затримання. Тому є імовірність того, що справа й досі розслідується.

