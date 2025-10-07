Знайшли тіла матері з дитиною й чоловічі черевики: ексклюзивні подробиці таємничої трагедії на Полтавщині

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство"

Їх безперервно шукали понад дві доби — 38-річних Олену та Руслана Гутевич та 5-річного сина жінки від попереднього шлюбу Руслана Звонкова. До пошукових заходів було залучено понад сотня поліцейських: кінологи зі службовими собаками, оперативні служби кримінальної поліції ГУНП Полтавської області, особовий склад Полтавського райуправління та територіального підрозділу поліції. У повітря піднімали квадрокоптери, а на воду спускали рятувальні човни. Зрештою, чоловіка, який знаходився за кермом у ту злощасну ніч, розшукують досі. Коли з Ворскли на берег підняли автомобіль ВАЗ, в ньому, окрім тіл матері й дитини, виявили лише чоловіче взуття…

Місце, де правоохоронці знайшли автівку

Початок пошуків: повідомлення близьких та аналіз камер відеоспостереження

Першою тривогу забила сестра Руслана Гутевича. Третього жовтня вона звернулась до поліції із заявою про зникнення брата, його дружини та дитини. З її слів, ще 1 жовтня вони на машині ВАЗ виїхали з дому в Полтаві й мали прибути у село Ліщинівка колишнього Кобеляцького, а нині Полтавського району. Однак у селі так і не з’явилися, а їхні телефони не відповідають.

Подружжя Гутевичів та маленький Русланчик

Поліція оголосила зниклих у розшук і приступила до пошуку. Передивившись записи з дорожніх камер відеофіксації, правоохоронці виявили, що "десятка" червоного кольору з державним номерним знаком ВІ 68 04 АР востаннє потрапляла на камеру 2 жовтня близько 3:30 у приміському селі Мачухи, що по трасі Суми-Олександрія. Тобто, їхала у напрямку Кобеляччини.

Авто Гутевичів на записі з відеокамер

Найкоротша дорога на Ліщинівку пролягає через Старі Санжари. Пошукова група почала вивчати цей шлях. Правоохоронці прочісували ліси, прибережну зону, опитували можливих свідків, підключали технічні засоби.

Маршрут, який досліджували правоохоронці

Зрештою, вдалося ідентифікувати сліди протекторів, що звертали з асфальтової дороги на ґрунтову. А через кілька кілометрів ті ж самі сліди обірвалися на березі Ворскли, якраз на повороті лісової дороги.

В затопленому авто знайшли жінку та дитину

Здогадки оперативників підтвердилися. Коли вони кинули у воду прив’язаний до мотузки магніт, він пристав до якоїсь металевої поверхні. Вочевидь, до даху затонулого авто.

Далі була робота фахівців водолазно-рятувальної станції. З їхньою допомогою 5 жовтня ввечері на поверхню підняли ту саму червону "десятку", яку розшукували. В її салоні виявили тіла молодої жінки й дитини.

Водолази знайшли в салоні два тіла

Що сталося з чоловіком, поки невідомо. Але його черевики залишились у наповненій водою машині. 7 жовтня водолази продовжать пошуки. Швидше за все, він намагався врятуватися сам або врятувати родину, й потонув, а його тіло віднесло течією на якусь відстань від місця затоплення автівки.

Слідчо-оперативна група, за словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, з’ясовує деталі цієї трагедії.

Зокрема, належить установити, з ким востаннє бачилась родина, чи ні в кого не зупинялась по дорозі, чому її машина опинилась у безлюдному місці, о котрій годині сталась трагедія. Та головне наразі — знайти зниклого чоловіка або його тіло.

Як авто опинилось на віддаленому пляжі?

На тому місці, де сталась трагедія, обрив. Поблизу нього колись був віддалений пляж, але нині мало хто туди ходить, хіба що зрідка місцеві рибалки і грибники, кажуть селяни. Дорога ж тут узагалі непідходяща для легкового автомобіля з низькою посадкою.

Подейкують, власники затонулої машини були з немалою сумою грошей.

— Судово-медичною експертизою встановлено, що на тілах жінки й дитини тілесних ушкоджень не було, — заявив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. — Їхня смерть настала від утоплення. Водійські двері машини були відчинені. В салоні виявлені телефони потерпілих та взуття чоловіка-водія.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі дії тривають.

