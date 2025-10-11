Сильні заморозки вдарять по Україні. Коли і яким регіонам не пощастить з погодою

Навіть вдень повітря не прогріватиметься вище +10 градусів

Невелике осіннє тепло досить скоро в Україні зміниться стійкими заморозками. Переважно вони очікуються на заході країни, однак похолодання буде відчутне на всій території.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Заморозки та дощі на підході: синоптик розповів, що чекає на Україну в середині жовтня".

За його словами, починаючи з 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, нічна температура в більшості областей знизиться до +2…+8 °С, денна до +6…+13 °С. Однак на півдні буде відчутно тепліше внаслідок близькості моря. У період з 15 по 17 жовтня у північних, східних областях, а також Карпатському регіоні місцями вночі температура може знижуватися до 0…-3°С. Тут прогнозуються заморозки.

Відповідний прогноз підтверджує і портал Ventusky. За його даними, 14 жовтня на заході України, зокрема у гірському регіоні, вночі температура опуститься до 0 градусів. В інших же областях буде до +5 градусів. Вдень буде холодно на більшості територій країни — заході, півночі та частково сході, де термометр покаже до +6 градусів. В інших регіонах очікується до +8 градусів.

Погода в Україні 14 жовтня

Однак вже 15 та 16 жовтня стовпчик термометра впаде ще сильніше. Бо в західних областях буде до -3 градусів морозу, заморозки посиляться. В інших же регіонах очікується коливання від +3 до +5 градусів. Вдень температура підніметься до +11 градусів, але у гірських регіонах не перевищить +5 градусів.

Погода в Україні 15 жовтня

