Прогнози народних синоптиків про тепло виявилися хибними: "Телеграф" дізнався, де ударять морози

Бабине літо прийде поступово завдяки теплому повітрю з Півдня Європи

Українці, які чекали на теплу осінню погоду, можуть трохи розчаруватися. Раніше народні синоптики раніше прогнозували, що з 20 жовтня температура повітря в Україні підніметься до +21 °C на Півдні, до +18 °C у Центрі та на Півночі, а на Заході – до +14 °C. Утім, за словами синоптика і кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, реальна ситуація виглядає зовсім інакше.

Що варто знати:

З 20 жовтня українців чекають морози, подекуди до -3 вночі

Потепління теж варто чекати, втім ближче до кінця місяця

Майбутнє потепління вплине на врожай озимих культур

"З 20 по 23 жовтня Україну охопить доволі прохолодна погода, яка протримається приблизно три дні – до 23 числа. В нічні години у більшості областей очікуються невеликі приморозки – від 0 до -3 °C, за винятком Півдня, де температура залишатиметься трохи вищою. У денні години повітря прогріється лише до 10–12 °C", — розповів Кібальчич виданню "Телеграф".

Потепління, як обіцяють народні синоптики, розпочнеться лише з 24 жовтня і буде поступовим. Найтепліші дні очікуються ближче до кінця місяця: 27–31 жовтня температура вдень підніметься до 13–18 °C майже по всій країні. На Півдні та в Закарпатті в окремі дні повітря може прогрітися до 20–22 °C.

"Це буде класичне "бабине літо", пов’язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на Заході та інколи на Півночі", – додає синоптик.

Що це означає для аграріїв? Ігор Кібальчич зазначає, що поступове потепління може позитивно вплинути на стан озимих культур, хоча точну оцінку можуть дати лише агрометеорологи.

Відтак, на найближчі дні українцям варто готуватися до прохолодної погоди та місцевих заморозків, а справжнє тепло прийде лише наприкінці жовтня.