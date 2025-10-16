Можете "стати" Януковичем за 150 мільйонів: у Львові продається розкішний будинок (відео)

На території є все необхідне, щоб почувати себе серед розкоші

У Львові на ринок нерухомості вийшов об’єкт, який вражає не так своїм стилем та великою територією, як ціною. Маєток, який знаходиться за два кілометри від Оперного театру, можна придбати за 150 мільйонів гривень.

Це не просто будинок, а справжній символ розкоші. Загальна його площа — 780 квадратних метрів, які розташовані на 20 сотках приватної землі із власним гаражем на дві машини, сауною, та місцем для басейну.

На території маєтку росте понад 120 туй. На вході в дім — ковані вироби, на другому поверсі є тераса. Автор відео зазначив, що цей будинок може також використовуватися як резиденція.

Цей маєток викликає "ностальгію" за часами Віктора Януковича. У будинку є все, щоб відчувати себе у розкоші.

Маєток у Львові

На карті можна побачити, що від місця, де розташований маєток, до Львівської Національної Опери — дійсно "рукою подати". Пішки майбутній власник будинку зможе дійти до центра Львова за 15 хвилин.

