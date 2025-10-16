Укр

Можете "стать" Януковичем за 150 миллионов: во Львове продается роскошный дом (видео)

Новость обновлена 16 октября 2025, 15:52
Дом расположен недалеко от Оперного театра. Фото Колаж Телеграфу

На территории есть все необходимое, чтобы чувствовать себя среди роскоши

Во Львове на рынок недвижимости вышел объект, который поражает не столько своим стилем и большой территорией, сколько ценой. Имение, которое находится в двух километрах от Оперного театра, можно приобрести за 150 миллионов гривен.

Это не просто дом, а настоящий символ роскоши. Общая его площадь – 780 квадратных метров, которые расположены на 20 сотках частной земли с собственным гаражом на две машины, сауной и местом для бассейна.

На территории имения растет более 120 туй. На входе в дом – кованые изделия, на втором этаже есть терраса. Автор видео отметил, что это здание может также использоваться как резиденция.

Это имение вызывает "ностальгию" по временам Виктора Януковича. В доме есть все, чтобы чувствовать себя в роскоши.

На карте можно увидеть, что от места, где расположено имение, до Львовской Национальной Оперы — действительно "рукой подать". Пешком будущий владелец дома сможет дойти до центра Львова за15 минут.

