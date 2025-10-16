Можете "стать" Януковичем за 150 миллионов: во Львове продается роскошный дом (видео)

На территории есть все необходимое, чтобы чувствовать себя среди роскоши

Во Львове на рынок недвижимости вышел объект, который поражает не столько своим стилем и большой территорией, сколько ценой. Имение, которое находится в двух километрах от Оперного театра, можно приобрести за 150 миллионов гривен.

Это не просто дом, а настоящий символ роскоши. Общая его площадь – 780 квадратных метров, которые расположены на 20 сотках частной земли с собственным гаражом на две машины, сауной и местом для бассейна.

На территории имения растет более 120 туй. На входе в дом – кованые изделия, на втором этаже есть терраса. Автор видео отметил, что это здание может также использоваться как резиденция.

Это имение вызывает "ностальгию" по временам Виктора Януковича. В доме есть все, чтобы чувствовать себя в роскоши.

Имение во Львове

На карте можно увидеть, что от места, где расположено имение, до Львовской Национальной Оперы — действительно "рукой подать". Пешком будущий владелец дома сможет дойти до центра Львова за15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине находится этот уникальный комплекс с таинственными подземельями с квест-комнатами. Вы должны посетить это место.